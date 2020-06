'Pagaidām neredzam noziedzīgu nodarījumu' – policija un Valsts kontrole turpina vērtēt masku iepirkumus

Trešdien, Saeimas Pieprasījumu komisijai izskatot opozīcijas deputātu iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) par izpildvaras veiktajiem iepirkumiem Covid-19 krīzes laikā, Valsts policijas, kura veic resorisko pārbaudi, pārstāvis deputātus informēja, ka pagaidām darījumos nav saskatīts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Valsts kontrole ar saviem secinājumiem sabiedrību sola iepazīstināt jūlija sākumā.

Opozīcijas deputāti pieprasījumā norādīja, ka Veselības ministrija un Aizsardzības ministrija ir organizējušas vairākus liela apjoma masku un respiratoru iepirkumus, nepiemērojot publiskā iepirkuma regulējumu, tādēļ deputātiem ir bažas par problēmām šajos iepirkumos. Deputāti atgādināja, ka Valsts kontrole un policija ir uzsākusi pārbaudi par individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumiem.

Ministru prezidents dalībai sēdē bija deleģējis veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP) un aizsardzības ministru Arti Pabriku (AP). Ministrijas bija iesniegušas arī rakstveida atbildes uz deputātu jautājumiem. Ministru atbildes attālinātajā komisijas sēdē gan neapmierināja vienu no pieprasījuma iesniedzējiem Ivaru Zariņu (S), kurš sēdes videokonferences tērzētavā ierakstīja, ka sekos nākamais pieprasījums. Balsojumā komisijā pieprasījums tika noraidīts.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska deputātus informēja, ka viņa vadītā pārvalde veic resorisko pārbaudi, cieši sadarbojoties ar Valsts kontroli, no kuras saņemts arī situāciju izklāstu apkopojums.

Īsi ieskicējot galvenos policijas pārbaudes virzienus, Bauska pastāstīja, ka policija pārbauda iesaistīto uzņēmumu un institūciju iespējamo vienošanos, kas izstumj citus tirgus dalībniekus no darījuma. "Te ir runa par pirmajiem darījumiem, kas notika šī gada martā. Ar šo pārbaudi mēs vai nu apstiprināsim vai novērsīsim bažas, kas izskanēja no dažiem deputātiem šajā sarunā," teica Bauska.

Policija ir izsūtījusi ļoti daudz pieprasījumu ārstniecības iestādēm, kas veica pacientu stacionēšanu, lai iegūtu informāciju par individuālo aizsarglīdzekļu, iespējamām sūdzībām, cenām un atbilstību kvalitātei.

"Apzinām visus piegādātājus, strādājam ar dokumentāciju, ar piegādātājiem notiek intervijas. Ir pieprasīta informācija vērtēšanai no Rīgas tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra ar mērķi noskaidrot kompetento iestāžu viedokli par preču atbilstību, kvalitāti, testēšanas rezultātiem un to skaidrojumu, kā arī apzinām prasības, kādām bija un ir jāatbilst individuālajiem aizsarglīdzekļiem, un vai tie atbilda izvirzītajām prasībām. Vērtējam arī iespējamo iesaistīto iestāžu darbību un varbūt arī potenciālo atbildību," stāstīja Bauska.

Viņš uzsvēra, ka policija nopietni un skrupulozi vērtē informāciju. "Pagaidām mēs neredzam jebkādu noziedzīga nodarījuma sastāvu, bet, ja tas būs, noteikti uzsāksim kriminālprocesu, veiksim izmeklēšanu un informācijas pārbaudi ar procesuāliem līdzekļiem. Pagaidām notiek resoriskā pārbaude," deputātus informēja Bauska.

Savukārt Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnnhofa deputātiem pastāstīja, ka Valsts kontrole ir uzsākusi vairākas revīzijas un pārbaudes notiek vairākos virzienos.

"Esam ziņojuma sagatavošanas stadijā, līdz ar to šobrīd par konkrētiem secinājumiem vēl informēt nevaru. Tas, ko varu pateikt, ka viena pārbaude aptver laika posmu līdz 2. aprīlim, kad iepirkumi atradās veselības resora iestāžu atbildībā. Otra pārbaude aptver laiku pēc tam, kad iepirkumus pārņēma Aizsardzības ministrijas resors. Mēs vērtēsim, kā šie iepirkumi ir veikti, un sniegsim savu vērtējumu. Mēs pievērsīsim uzmanību tam, kāda bija situācija Eiropā kopumā, kādi paziņojumi par atkāpēm no ierastās kārtības bija nākuši no Eiropas Komisijas preču atbilstības vērtēšanā, iepirkumu procedūrā. Šādu visaptverošu paketi mēs piedāvāsim un mūsu mērķis ir līdz jūnija beigām darbu pabeigt. Valsts kontrole likuma ietvaros dos iespēju iestādēm iepazīties ar secinājumiem un sniegt komentārus. Līdz ar to ziņojuma publicēšana varētu būt jūlija sākumā," teica Grīnhofa.

Sēdes gaitā, atbildot uz deputātu jautājumiem, veselības ministre Viņķele atzina, ka šobrīd situācija ar aizsarglīdzekļu iepirkumiem ir ļoti strauji normalizējusies, tāpat kā tā ļoti strauji iepriekš "kļuva nenormāla". "Šobrīd esam situācijā, kad piedāvājumi par maskām un respiratoriem jau tiek ievietoti elektronisko iepirkumu sistēmā, un jebkura iestāde, kam tas nepieciešams, var strādāt pie normāliem un prognozējamiem iepirkumiem," atzina ministre.

Par aizsarglīdzekļu rezervju veidošanu Viņķele teica, ka valdības apstiprinātajā Covid-19 ierobežošanas stratēģijā ir noteikta trīs līdz sešu mēnešu rezervju veidošana, bet šobrīd tiek vērtēti finansiālie apsvērumi, jo var vērot, ka būtiski jeb "burtiski pa dienām" krītas arī aizsarglīdzekļu cenas. "Līdz ar to veidot rezerves sešiem mēnešiem brīdī, kad cenas var vēl būtiski kristies, nav lietderīgi. Ārstniecības iestādēm krājumi tiek veidoti," atzina Viņķele. Ministre arī teica, ka ļoti lēni notiek "iešūpošanās", lai ne tikai higiēniskās maskas varētu ražot un iepirkt uz vietas Latvijā.

"Delfi" jau ziņoja, ka aprīļa beigās pēc bažas par masku iepirkumiem raisošām publikācijām masu medijos Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicināja Valsts kontroli steidzami veikt auditu, informēt sabiedrību un ieteikt uzlabojumus par individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumiem, kas raisījuši sabiedrības bažas par iespējami negodprātīgu rīcību.

Kariņš paziņoja, ka "mediķu, policistu un citu Covid-19 ierobežošanā iesaistīto ātra apgāde ar individuāliem aizsarglīdzekļiem ir prioritāte. Vienlaikus ir būtiski kliedēt sabiedrības bažas par to iepirkumiem. Esmu aicinājis Valsts kontroli steidzami veikt auditu, informēt sabiedrību un ieteikt uzlabojumus".

"Zinu, ka ļoti daudzi cilvēki ir mērķtiecīgi un atbildīgi strādājuši, lai nodrošināti mediķiem, policistiem un citiem nepieciešamos aizsarglīdzekļus. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai sabiedrība uzticas šīm procedūrām. Esmu šodien runājis gan ar veselības ministri, gan Valsts kontroles vadītāju, kura jau bija piedāvājusi veikt ātru novērtējumu, vai šī procedūra ir notikusi tā, kā tai vajadzēja notikt. Man kā valdības vadītājam ir svarīgi saprast, ka tas, kas tiek stāstīts, arī atbilst tam, kā patiesībā ir. Domāju, ka šāda revīzija ir vietā, lai stiprinātu sabiedrības uzticību procedūrām, kuras esam ieviesuši," tobrīd sacīja Ministru prezidents.