Pagājušajā diennaktī Rīgā reģistrēts 41 ar Covid-19 saslimušais

Pagājušajā diennaktī galvaspilsētā reģistrēts 41 inficētais, kas ir lielākais inficēto skaits Rīgā jau otro dienu pēc kārtas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā ar Covid-19 saslimuši 414 cilvēki.

Salīdzinoši strauji saslimšana augusi arī Latgalē. 11 jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī un kopumā ar Covid-19 saslimuši 220 daugavpilieši. 11 inficētie pagājušajā diennaktī reģistrēti arī Krāslavas novadā, kur tagad ir sasirguši 52 iedzīvotāji.

Jēkabpilī reģistrēti seši jauni saslimušie, kopējam inficēto skaitam sasniedzot 15 iedzīvotājus.

Kurzemē pagājušajā diennaktī visvairāk saslimušo reģistrēts Talsu novadā, kur inficēto skaits audzis par septiņiem, sasniedzot 42 cilvēkus. Dundagas novadā saslimuši vēl četri iedzīvotāji un kopumā tur ar Covid-19 inficējušies 35 iedzīvotājiem.

Jauni inficētie reģistrēti arī Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgas, Olaines, Aizputes, Salaspils, Daugavpils, Siguldas, Preiļu, Ropažu un Saulkrastu novadā. Infekcija atgriezusies Sējas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

26 no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 16 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 11 saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, kā arī no 20 līdz 29 gadiem un arī no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās saslimušo ir mazāk.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19.

Līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija 137 - 9.oktobrī, kad tas otro dienu pēc kārtas pārsniedza simts gadījumus.

Pagājušajā diennaktī veikts 4710 Covid-19 tests, bet pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 1,89%.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 358 498 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 2596 personas, bet 1322 izveseļojušās.

Jau ziņots, ka stacionāros patlaban ārstējas 52 Covid-19 pacienti, kas ir līdz šim augstākais slimnīcās esošo sasirgušo skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti vēl astoņi pacienti ar Covid-19.

No visiem stacionētajiem, 47 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāra izrakstīti 247 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Iepriekšējais antirekords tika sasniegts vakar, kad slimnīcās bija ievietoti kopumā 47 Covid-19 pacienti.