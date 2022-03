Pagājušajā nedēļā īstenota apjomīga pikšķerēšanas kampaņa pret valsts un pašvaldību iestādēm, pastāstīja informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāve Madara Krutova.

Viņa informēja, ka pagājušajā nedēļā saņemta informācija par vairāk nekā 5000 krāpnieciskiem e-pastiem, kas vērsti pret valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un valsts kapitālsabiedrībām. Krāpnieku mērķis bija izvilināt e-pasta kontu lietotājvārdus un paroles.

"Pikšķerēšanas uzbrukumā tika izmantota kompromitēta Argentīnas valsts iestādes e-pasta kastīte, un datu izkrāpšanai izveidotās viltus vietnes tika pielāgotas e-pasta saņēmēja izmantotajam e-pasta pakalpojumam," minēja Krutova.

Iestādes, kurās krāpnieciskie e-pasti nonāca līdz darbiniekiem, "Cert.lv" aicināja veikt darbinieku e-pasta paroļu nomaiņu, kā arī uzstādīt vairāku faktoru autentifikāciju, ja tas vēl nav izdarīts.

Vienlaikus "Cert.lv" pārstāvji vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka sankcijas pret Krieviju un atsevišķām ar to saistītām personām var atstāt ietekmi uz to kompāniju pakalpojumu pieejamību, kuras darbojas Krievijā vai atrodas sankcijām pakļautu personu pārvaldībā, piemēram, "Mail.ru" vai "Vkontakte.ru".

"Cert.lv" aicina Latvijas iedzīvotājus savlaicīgi veidot šajos un līdzīgos resursos uzglabāto datu un informācijas kopijas, kā arī izvēlēties alternatīvus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat institūcijā atzīmē, ka informācija, kas ir publicēta Krievijas pakļautībā esošos resursos, var kļūt pieejama Krievijas varas iestādēm un var tikt izmantota Krievijas interešu īstenošanai.

Krutova sacīja, ka kopējais kiberapdraudējumu līmenis joprojām ir augsts, tomēr kopumā situācija tiek veiksmīgi kontrolēta. "Cert.lv" sadarbībā ar partneriem turpina uzraudzīt Latvijas kibertelpā notiekošo. Sekmīgi uzbrukumi ar būtisku ietekmi valsts un kritiskās infrastruktūras sektorā līdz šim nav konstatēti.

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.