Pagājušajā nedēļā par 62,8% audzis smagi slimo stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Aizvadītās nedēļas laikā — no 11. oktobra līdz 17. oktobrim — atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 48,8%, uz pusi (56%) pieaudzis arī stacionāros ievietoto pacientu skaits, straujš pieaugums (par 62,8%) arī pacientiem ar smagu slimības gaitu no visiem Covid-19 pacientiem stacionāros, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No visiem veiktajiem testiem 32% (40 781 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 68% (85 768 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (2 121 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (12 219 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 18 078 testi (iepriekš – 16 176) un atklāti vidēji 2 049 jauni gadījumi (iepriekš 1 376).

Kā norāda SPKC, saslimstības pieaugums ir visās vecuma grupās, saglabājas pacēlums vecuma grupā 10-14 gadi, izteikts pieaugums arī vecuma grupā 7-9 gadi.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā atkal pieaudzis līdz 1,33 (nedēļu iepriekš 1,28), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumos 11 321 cilvēks nebija vakcinēts pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 79% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Savukārt 3020 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 21% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta trīs reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nedaudz pieaudzis - līdz 166,1 (nedēļu iepriekš – 160,6). Latvijas šis rādītājs pieaudzis līdz 864,4 (pirms nedēļas – 580,9).

Laikā no 36. līdz 41. nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (73 gadījumi), Krievijas (42), Vācijas (23), Gruzijas (22), Lietuvas (22), Ukrainas(21), Itālijas (20), Zviedrijas(19).

SPKC uzsver, ka vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit.

SPKC atgādina, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram, nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Tāpat jāievēro roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija), pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu), regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā), iespēju robežās strādāt attālināti.