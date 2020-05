Pagarina slimības pabalsta saņemšanas termiņu par Covid-19 dēļ izsniegtajam darbnespējas lapām

Saeima galīgajā lasījumā ceturtdien, 14.maijā, pagarināja termiņu, kādā tiek piešķirts slimības pabalsts saistībā ar darbnespējas lapām, kas izsniegtas Covid-19 saslimšanas vai atrašanās karantīnā dēļ.

Ar grozījumiem noteikts, ka personai, kurai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 31. decembrim, slimības pabalstu piešķirs un izmaksās par laiku no darbnespējas otrās dienas. Līdz šim likumā noteiktais termiņš bija no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Likuma grozījumi paredz arī sniegt atbalstu tām personām, kurām izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā un kuras līdz ar to šobrīd ir pārsniegušas likumā noteikto slimības pabalsta kopējo izmaksas termiņu. Likumā noteikts, ka līdz 2020. gada 31. decembrim slimības pabalsta izmaksas periodā (ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā) neieskaitīs darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Likumā paredzētais termiņš noteikts kā pagaidu laikposms, kurā, izvērtējot Covid-19 tālāko attīstību un radītās sekas, tiks lemts par nepieciešamību termiņu pagarināt, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Labklājības ministrijā.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.