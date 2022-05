Pagarina Ukrainas bēgļu iespējas saņemt primāro atbalstu

Ministru kabinets otrdien, 24. maijā, atbalstījis grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, ar kuriem pagarinātas iespējas Ukrainas bēgļiem saņemt valsts sniegto primāro atbalstu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Attīstības komitejas šā gada 23. maija sēdē pieņēma lēmumu par atbalstu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas primāri sniedzamajam atbalstam jau ir pieteikušies, saņem vai saņemamā atbalsta periods drīzumā beigsies.

Paredzams, ka primāri sniedzamais atbalsts — izmitināšana un pārtika — tiks nodrošināta vēl papildus periodā līdz 30 dienām, taču kopā nodrošinātais primāri sniedzamais atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 120 dienas.

Primāri sniedzamā atbalsta saņemšanas iespēja papildus periodu līdz 30 dienām attiecas uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas iepriekš noteiktajam 90 dienu primāri sniedzamajam atbalstam ir pieteikušies, saņem vai jau ir saņēmuši līdz gada 24. maijam.

Ekonomikas ministrijā portālu "Delfi" informēja, ka likums jau šobrīd paredz, ka mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju, ja tās savā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus - 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu, 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Lai saņemtu atlīdzību, fiziskai vai juridiskai personai – mājokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka, lai arī patlaban konkrēti jautājumi no kara Ukrainā bēgošo cilvēku uzņemšanas kontekstā jau ir atrisināti, aizvien pastāv zināmas neskaidrības, tostarp par to, kā turpmāk nodrošinās bēgļu izmitināšanu pašvaldībās, šāds secinājums izriet no otrdienas preses konferencē Valkas, Siguldas un Saldus pašvaldību priekšsēdētāju paustā.

Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā līdz šim Latvijā reģistrēti aptuveni 29 000 Ukrainas civiliedzīvotāji, liecina jaunākā IeM apkopotā informācija.