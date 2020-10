Pagarina VKKF radošo personu nodarbinātības programmu

Lai mazinātu Covid-19 negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas lēmusi pagarināt atbalsta sniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) administrētajās mērķprogrammās – "Radošo personu nodarbinātības programma" un "Covid-19 ietekmēto institūciju ilgtspēja". Atbalstam varēs pieteikt radošā darba veikšanu 31. decembrim.

Kā informēja KM, VKKF administrētā "Radošo personu nodarbinātības programma" tika izveidota jūnijā. Tās mērķis – finansēt radoša darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošām personām, kuras ir autori vai izpildītāji Autortiesību likuma izpratnē un kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Vienlaikus sekmēt arī žanriski daudzveidīgu, kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu, veicinot līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāku radošo izaugsmi.

Tāpat kā līdz šim arī mērķprogrammas otrajā posmā radošai personai tiks piešķirts vienreizējs atbalsts – 1 614 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas – radošā darba veikšanai.

Atbalstu varēs saņemt radošas personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji un kuru vidējie mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības (izņemot mērķprogrammas ietvaros jau sniegto VKKF atbalstu) pirms nodokļu nomaksas laika posmā no 1. jūlija līdz 30. septembrim nav bijuši lielāki par 538 eiro mēnesī. Vidējos mēneša ienākumos netiek iekļauti ienākumi no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un dīkstāves pabalsts, tādējādi nodrošinot atbalsta saņemšanas iespējas ekonomiski aktīvajām radošajām personām darbaspējas vecumā, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ ir būtiski samazinājušies.

Lai pieteiktos mērķprogrammas trešajā konkursā, radošajai personai būs jāiesniedz apliecinājums, ka tās profesionālā darbība ir ierobežota epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, tās ienākumi atbilst iepriekš minētiem nosacījumiem, kā arī jāiesniedz turpmākās radošās darbības plāns un radošās darbības portfolio par pēdējiem trim gadiem.

Atbalstam mērķprogrammā nevarēs pieteikties personas, kuras kā darba ņēmēji periodā no 13. marta līdz 30. septembrim nodarbinātas uz pilnu darba laiku, ienākumiem no šīs nodarbinātības vidēji mēnesī pārsniedzot 2020. gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Mērķprogrammas pirmajā un otrajā konkursā – 6. augustam – atbalsts sniegts 646 pašnodarbinātām personām kopumā 1 037 264 eiro apmērā.

Mērķprogrammas "Covid-19 ietekmēto institūciju ilgtspēja" mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ. Programmas ietvaros daļēji kompensēti komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušies kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Atbalsta apmērs periodam no 1. oktobra līdz 31. decembrim tiks noteikts identiskā apmērā kā piešķirtajam atbalstam par periodu no 1. jūlija līdz 30. septembrim – vienam mēnesim ne vairāk kā 5 000 eiro, saglabājot līdzšinējos mērķprogrammas atbalsta nosacījumus.

Atbalsts organizācijām no 1. oktobra līdz 31. decembrim tiks piešķirts kā grants, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus. 2021. gada sākumā atbalstu saņēmušajām organizācijā būs jāiesniedz atskaites par piešķirtā finansējuma izlietošanu.

Mērķprogrammas pirmajā konkursā – līdz 20. augustam – atbalstīti 70 pretendenti kopumā 320 959 eiro apmērā. Savukārt otrajā konkursā līdz 21. oktobrim VKKF saņemti 128 pieteikumi; šobrīd norit pieteikumu vērtēšana.