Palielina atļauto skatītāju skaitu Latvijas un Beļģijas vīriešu basketbola izlašu spēlē

Šā gada 28. februārī gaidāmo Pasaules kausa izcīņas basketbolā kvalifikācijas turnīra spēli starp Latvijas un Beļģijas vīriešu basketbola izlasēm varēs apmeklēt kuplāks skatītāju skaits, paredz otrdien, 15. februārī, Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti būtiski ierobežojumi publisku pasākumu rīkošanai. Viens no ierobežojumiem ir nosacījums, ka pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāji. Veselības ministrijā (VM) skaidroja, ka šāds nosacījums ir noteikts vienādi visām norises vietām, neatkarīgi no to kopējās platības un kapacitātes.

Vienlaikus VM norādīja, ka šā gada 28. februārī pulksten 19.30 jeb 4,5 stundas līdz ārkārtējās situācijas noslēgumam daudzfunkcionālajā hallē "Arēna Rīga" norisināsies 2023. gada Pasaules kausa izcīņas basketbolā kvalifikācijas turnīra spēle starp Latvijas un Beļģijas vīriešu basketbola izlasēm.

Neskatoties uz to, ka arēnas kapacitāte basketbola spēles laikā ir 11 200 sēdvietas, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu šo spēli varēs apmeklēt tikai 500 skatītāji, kas ir 4,46% no maksimālās arēnas kapacitātes.

Tāpat VM norāda, ka "Arēnas Rīga" specifika un tās infrastruktūra, piemēram, vairākas ieejas, tribīnes izvietotas trīs stāvos un sadalītas daudzos sektoros, u.tml., kā arī arēnas iekšējais Covid-19 drošības protokols ļauj nodrošināt, ka apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos arēnas sektoros, savstarpēji nesatiekas, ir iespējams arēnā esošo personu skaitu palielināt līdz 60% no maksimālā apmeklētāju skaita. Tādējādi basketbola spēles laikā tas būtu līdz 6720 skatītājiem.

Ministru kabinets vienojās veikt grozījumus rīkojumā, atļaujot uz konkrēto basketbola spēli palielināt "Arēnā Rīga" atļauto skatītāju skaitu.