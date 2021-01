Palielinājies Covid-19 pacientu skaits Kurzemes slimnīcās

Kurzemes slimnīcās piektdien Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 58, liecina slimnīcu sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī piektdien ārstējas 34 Covid-19 pacienti. Pēdējā diennaktī stacionēti pieci Covid-19 pacienti, savukārt no slimnīcas izrakstīti pieci pacienti.

Savukārt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase sacīja, ka piektdien slimnīcā ārstējas 24 Covid-19 slimnieki, no kuriem viens ievietots Reanimācijas nodaļā.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās stacionēti 155 ar Covid-19 sasirgušie, kas ir otrais līdz šim lielākais vienā dienā stacionēto pacientu skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

No 155 stacionētajiem astoņi tikuši pārvesti uz citu stacionāru.

Patlaban stacionāros ārstējas kopumā 1166 Covid-19 pacienti. No visiem stacionētajiem 1092 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 74 - ar smagu slimības gaitu, kas ir līdz šim lielākais smagā kondīcijā stacionēto Covid-19 pacientu skaits.

Tikmēr pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 147 pacienti, tostarp astoņi pārvesti, bet līdz šim kopumā stacionārus pametuši 4073 ar Covid-19 sasirgušie.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 1237 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet 11 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks ir vecumā no 55 līdz 60 gadiem, vēl trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 90 gadiem.

Līdz šim Latvijā ziņots par 801 Covid-19 pacienta nāvi. Miruši nepilni 1,68% no reģistrētajiem inficētajiem.

Vakar Latvijā veikti 12 799 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 9,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.