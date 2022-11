Palielinājusies Baltkrievijas organizētā migrantu plūsma uz Latviju, saka Pujāts

Pēdējo nedēļu laikā ir palielinājusies Baltkrievijas režīma organizētā migrantu plūsma uz Latviju, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā stāstīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā pastiprinātu nelegālās imigrācijas spiedienu, Latvijas valdība Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju, kas ir spējā jau ilgāk nekā gadu. Pēdējais pagarinājums tai noteikts līdz nākamā gada 10. februārim.

Pujāts pastāstīja, ka robežsardze novērojusi ļoti lielu Baltkrievijas dienestu iesaisti nelegālo migrantu plūsmas organizēšanā. Tāpat robežas tuvumā Baltkrievijas pusē novērots netradicionāls robežsargu bruņojums - snaiperšautenes un ložmetēji.

Pērn novērsti 4045 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, aizturētas 446 personas, no kuriem lielākā daļa aizturēti pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. No 446 personām brīvprātīgi izceļojuši 59 cilvēki, pamatā uz Irāku. Savukārt no samērā brīvā režīma patvērumu meklētāju izmitināšanas centra aizbēdzis 421 cilvēks, kas, pēc Pujāta vārdiem, liecinot, ka nevienam nav bijusi interese palikt Latvijā. Tāpat migranti bieži simulējuši veselības problēmas, lai tikai nokļūtu ES teritorijā.

Šogad novērsti 4057 personu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt aizturēta 141 persona, kurai humānu apsvērumu dēļ nav liegts šķērsot robežu. Šogad brīvprātīgi izceļoja no Latvijas 64, bet aizbēguši no patvērumu meklētāju izmitināšanas centra 190 cilvēki. Aizbēgušie parasti tiek vēlāk aizturēti Lietuvā un Polijā un Vācijā. Pēc nogādāšanas Latvijā viņi uz kādu laiku tiek ievietoti slēgtajā aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, bet pēc tam atkal nokļūstot patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā bēguši no Latvijas atkārtoti.

Šogad arī sākti arī 23 kriminālprocesi par nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat aizturēti vairāki organizatori, kas liecina par to, ka Latvijas pusē ir imigrantu sagaidītāji. Pēdējais aizturētais bija Moldovas pilsonis, bet pirms tam aizturēti Baltkrievijas un Ukrainas valstspiederīgie.

Pujāts norādīja, ka imigrantu plūsmai bijusi viļņveidīga un saspringtākais laiks bija janvārī. Pamatā spiediens bija vērsts pret Lietuvu, kas izvēlējās taktiku imigrantiem neļaut ienākt un palikt valstī, tāpēc plūsma sadalījusies uz Latviju un Poliju.

Pēdējo nedēļu novērojumi liecina, ka atkal lielākā migrantu plūsma tiek novirzīta uz Latviju, kas tagad ir lielāka nekā uz Lietuvu. Aizvadītajā nedēļā 178 personas nelikumīgi mēģinājušas iekļūt Latvijā, bet vēl pirms nedēļas - 71. Pēdējā diennaktī nokļūt Latvijā vēlējas 42 personas, kas ir lielākais skaits pēdējā laikā.

Pujāts netaupīja skarbus vārdus Baltkrievijas režīmam, kas turpinot organizēt migrantu grupas un tās novirzīt uz ES teritoriju. Režīms uzdarbojoties kā organizētās noziedzības sastāvdaļa, kas pelna naudu no cilvēku pārvietošanas un tirdzniecības. Tālāk šī nauda acīmredzot tiek ieguldīta cilvēktiesību pārkāpumu veikšanā Baltkrievijā un Krievijas režīma uzbrukuma atbalstīšanai Ukrainā.

Robežsardzes priekšnieks brīdināja, ka ziemas laikā imigrantu atturēšanu no nokļūšanas Latvijā būs arvien grūtāk realizēt. Tāpat esot jāņem vērā protestus Irānā un Krievijas sadarbību ar šo Tuvo Austrumu valsti, kas var būt risks, ka palielināsies Irānas pilsoņu virzīšana uz Eiropu.

Jau ziņots, ka ņemot vērā Krievijas pieņemto lēmumu par mobilizācijas izsludināšanu, kuras mērķis ir pastiprināt karadarbību Ukrainas teritorijā, un nepieciešamību novērst iespējamo apdraudējumu Latvijas iekšējai drošībai, nesen ārkārtējā situācija izsludināta arī robežšķērsošanas vietās un Alūksnes, Balvu un Ludzas novados.