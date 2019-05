Enerģisks sākums, cilvēciskums, spēja sarunāties ar visiem, bet vienlaikus tā arī būšana tikai fonā, dienu pirms Saeima vēlēs jaunu Valsts prezidentu, portāls "Delfi" atskatās uz Vējoņa veikumu aizvadītajos četros gados.

Politoloģe Iveta Kažoka Vējoņa ceļu uz prezidenta krēslu atminas kā "neveiklībām pilnu".

"Pēc kā, manuprāt, var raksturot Vējoņa darbu Valsts prezidenta amatā, ir citāts, ko savulaik teica Raimonds Pauls. Aizejot no politikas, viņš sacīja, ka neko sliktu aiz sevis nav atstājis, bet labu – arī ne. Līdzīgi, manuprāt, ir ar Vējoni," pauž politoloģe. "Vējonis nespēja izskaidrot savus mērķus, viņam nebija skaidras izpratnes par to, kādam jābūt Valsts prezidentam. Viņš neradīja pārliecinoša cilvēka iespaidu," portālam "Delfi" saka politoloģe.

Pirmie Vējoņa vārdi pēc ievēlēšanas no Saeimas tribīnes bija: "Laikam no sākuma jāierauj." Tie ātri vien iegāja tautas folklorā. Arī politologs Jānis Ikstens portālam "Delfi" atklāj, ka viņam spilgti atmiņā iespiedusies tieši šī "leģendārā frāze". "Tur atklājās visa viņa būtība – būt daļai no tautas. Lielai daļai latviešu tautas nav sveši šādi gājieni un žesti. Tas bija cilvēcīgs teikums," pauž Ikstens.