Panākta vienošanās ar Turciju par ilgāku tranzīta iespēju, vēsta ĀM

Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretārs Jānis Beķeris svētdien no rīta sociālajos tīklos informēja, ka panākta vienošanās ar Turciju, ka Latvijas ceļotāji varēs līdz pirmdienai, 23. martam, tikt tranzītā Stambulā, lai ar pēdējo reisu atgrieztos mājās.

Vēl sestdien ĀM ziņoja, ka Turcija nolēmusi, ka, sākot ar pulksten 17 sestdien pēc vietējā laika, Turcijā nedrīkstēs iebraukt vairāku valstu valstspiederīgie, tai skaitā Latvijas.

"Tas ievieš izmaiņas mūsu koordinēšanas plānos. Būs jāizmanto papildu reisi Londonā, Amsterdamā, Frankfurtē pie Mainas," ziņoja ĀM sestdien.

Tagad situācija mainījusies, jo panākta jauna vienošanās ar Turciju.

Ministrija atgādina, ka iekļūšanai Stambulā tranzītā nepieciešama nopirkta "airBaltic" biļete.

"Vēl ir daudz vietu. Zvaniet 24/7 uz tālruni +37126337711. Iedosim īpašu izziņu nonākšanai tranzītā," raksta Beķeris.

airBaltic will perform special flights from Frankfurt, Abu Dhabi, Tbilisi, Istanbul and Amsterdam to Riga. We encourage citizens and permanent residents of the Republic of Latvia, Estonia, Lithuania who wish to return to contact us via special phone line: https://t.co/rI9rdZhzqK pic.twitter.com/d3qnbDjHum