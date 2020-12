Papildu Covid-19 gultas vietu izveidei valdība piešķir astoņus miljonus eiro; 32 miljonus atvēl mediķu piemaksām

Lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu slimnīcās, valdība šodien, 8. decembrī, lēma piešķirt papildu 8 miljonus eiro, lai izveidotu jaunas gultas Covid-19 pacientiem, pārprofilētu jau slimnīcās esošās gultas, kā arī nodrošinātu papildu nepieciešamo aprīkojumu, portāls "Delfi" uzzināja Veselības ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt 32 699 144 eiro piešķirti, lai nodrošinātu piemaksas 100% no algas apmērā no 1. novembra līdz 31. decembrim atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

Piemaksas saņems personāls ,kas ir iesaistīts Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā, kā arī strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti. Tāpat tās pienāksies valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem.

Papildu finansējumu saņems arī valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātie, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā, kā arī valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātie, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi.

Piemaksa piešķirta arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem, kā arī noteiktiem Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem. Papildu atalgojumu saņems arī ģimenes ārstu prakses.

Ministrijā norādīja, ka šobrīd pacienti ar pamatdiagnozi Covid-19 tiek stacionēti desmit slimnīcās (trīs klīniskās universitātes slimnīcās un septiņās reģionālajās slimnīcās jeb V un IV līmeņa slimnīcās). Šajās slimnīcās pieejamie resursi tiek regulāri uzraudzīti un nepieciešamības gadījumā iespēju robežās tiek izvērstas papildus gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Kopumā uz 2020. gada 8. decembri no 796 jau pieejamām gultām Covid-19 pacientu ārstēšanai, aizņemtas bija 581, kas ir 73%. Vienlaikus daļa Covid-19 pacientu atrodas arī citās specializētajās ārstniecības iestādēs, piemēram, psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Tāpat slimnīcas turpina gultas vietu pārprofilēšanu. Kopumā otrdien, 8.decembrī, stacionāros atrodas 709 Covid-19 pacienti, no kuriem 42 cilvēkiem veselības stāvoklis ir smags. Diemžēl prognozes liecina, ka tuvākajā laikā būtiski pieaugs stacionēto pacientu skaits ar Covid-19, jo iepriekšējās nedēļās ir palielinājies saslimušo cilvēku skaits (vidēji 15-20% procenti no saslimušajiem ar Covid-19 infekciju tiek stacionēti aptuveni 7 dienas pēc slimības sākuma), atzīmēja ministrijā.

Epidemioloģiskās prognozes liecina, ka šobrīd ir nepieciešams veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu veselības aprūpi, tai skaitā izvērstu papildu gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un nodrošinātu slimnīcas ar nepieciešamajām medicīniskajām iekārtām un medicīniskajām ierīcēm Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tāpat nepieciešami resursi, lai slimnīcās veiktu pasākumus infekcijas ierobežošanai.

Šo mērķu īstenošanai valdība lēma papildu piešķirt 8,19 miljonus eiro. No tiem:

370 tūkstoši eiro 52 gultu izveidei un esošo Covid-19 pacientu gultu papildu aprīkojumam, atbilstoši esošajam un papildus prognozētajam pacientu skaitam.

7,6 miljoni eiro papildus medicīnisko iekārtu un medicīnisko ierīču iegādei un to nomaiņai, kā arī dezinfekcijas līdzekļu iegādei:

◦ medicīniskās iekārtas un ierīces Covid -19 pacientu ārstēšanai un diagnostikai;

◦ mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas;

◦ medicīniskās iekārtas, kas ļauj sekot līdzi pacienta veselības stāvokļa izmaiņām, pacientam atrodoties intensīvajā terapijā;

◦ medicīniskās iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienlaicīgu vairāku medikamentu un infūzijas šķīdumu administrēšanu Covid-19 pacientiem ar būtiskām komplikācijām, u.c.;

◦ dezinfekcijas iekārtas un dezinfekcijas līdzekļus.

150 tūkstoši eiro Covid-19 pacientu nodaļas izveidei ar 15 gultām Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības slimnīcā Balvos. Veselības ministrija ir apzinājusi slimnīcas un ņemts vērā, ka slimnīca Balvos šobrīd ir ātri pielāgojama Covid-19 pacientu uzņemšanai un ārstēšanas nodrošināšanai.

Jau vēstīts, ka ceturtdien, 10. decembrī, notiks Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēde, kurā tiks izskatīts jautājums, ka, iespējams, būs jāpasludina ārkārtējā situācija veselības aprūpes jomā, jo pietrūkst ārstniecības personu, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē atklāja Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta direktore Antra Valdmane.

Pēdējā diennaktī veikti 9764 Covid-19 testi, reģistrēti 584 jauni saslimšanas gadījumi, bet 16 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 143 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Kopā stacionāros šobrīd ārstējas 709 pacienti: 667 ar vidēji smagu slimības gaitu un 42 ar smagu slimības gaitu, liecina NVD dati.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 75 pacienti. Kopā līdz šim izrakstīti 1727 sasirgušie.