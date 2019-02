Paplašina aizliegumus iedzīvotājiem atrasties uz atsevišķu Rīgā esošu ūdenstilpju ledus

Ņemot vērā pavasarīgos laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, no šodienas tiks ieviestas izmaiņas aizliegumos iedzīvotājiem atrasties uz atsevišķu Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus, informēja Rīgas domē.

Aizliegums atrasties uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus neattiecas uz Velnezeru, Gaiļezeru, Ķengaraga dīķi (papildu Ķengaraga dīķī aizliegts atrasties 80 metru attālumā no ietekas Daugavā), ūdenstilpēm Vladimira Kudojara parkā un Uzvaras parkā, Mazjumpravas muižas dīķi un Bolderājas karjeru.

Tāpat aizliegums neattiecas arī uz Juglas upes posmu no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Juglas upes posmā no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 aizliegts atrasties tuvāk par 300 metriem no dzelzceļa tilta), Juglas ezera posmu no Murjāņu ielas 70 līdz Pelēdu ielai 19 (Garanskas kakts), no Mazās Juglas ielas 41B līdz Nautrēnu ielai 2 (Brekšu kakts) (papildu Brekšu kaktā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 metru attālumā no Piķurgas ietekas) un no Berģu ielas 160 k-5 līdz Ulža ielai 21 (Lielloks) ne tālāk kā 100 metriem no krasta līnijas.

Tāpat aizliegums neattiecas uz Ķīšezeru (posmu no Ezermalas ielas 4V līdz Mailīšu ielai 47 (līcis), no Pāvu ielas 16 līdz Roberta Feldmaņa ielai 11A ne tālāk kā 100 metriem no krasta, no Draudzības ielas 41 līdz Jaunciema gatvei 231E (Nabas kakts), no Jaunciema gatves 81B līdz Rožupes ielai 13 (Sužu kakts), pretī Jaunciema ielai 85 (Beltes kakts), no Jaunciema gatves 147F līdz Jaunciema gatvei 135B (Jaunciema osta) ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas un Ķīšezera posmu no Roberta Feldmaņa ielas 11 līdz Ezermalas ielai 6F, ne tuvāk par 200 metriem no iztekas pie Ezermalas ielas 10A), Ziemeļupi pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" (papildu Ziemeļupē aizliegts atrasties 100 metru attālumā no ietekas Buļļupē) un Buļļupes posmiem - no līča pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" (ne tālāk par 50 metriem no krasta līnijas), 150 metru attālumā no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma un no Vakarbuļļu ielas 2 līdz Vakarbuļļu ielai 16, (ne tālāk par 30 m no krasta līnijas).

Aizliegums neattiecas arī uz Bieķengrāvja posmu no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 28, Sarkandaugavas posmu no Kundziņsalas 10.līnijas 1A līdz Kundziņsalas 1.līnijai 10A (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas) un Sarkandaugavas posmu no Uriekstes ielas 14 līdz Uriekstes ielai 8A (ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas), Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5A līdz Austuves ielai 11, Vecdaugavas posmu no Mangaļu prospekta 47 līdz Skanstnieku ielai 5 un no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4, Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 15 un posmu starp AB dambi un Kuģu ielu (papildu Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 70 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 100 m attālumā no Zunda kanāla iztekas).

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā.