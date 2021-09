Augstākā tiesa (AT) paplašinās Senāta senāko gadu lēmumu pieejamību, tiesas tīmekļvietnes lēmumu krājumā pakāpeniski pievienojot arī lēmumus no 1996. līdz 2001. gadam, informēja AT Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Viņa skaidroja, ka nolūkā nodrošināt vēsturiski nozīmīgo Senāta materiālu pieejamību, AT tīmekļvietnē pieejamais Judikatūras nolēmumu arhīvs tiek papildināts ar informāciju par Senāta darbības sākuma gados pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek dota iespēja iepazīties, salīdzināt un izmantot vēl plašāku Senāta praksi.

Līdz šim Judikatūras nolēmumu arhīvs, kas veido Senāta atziņu aktuālo un vēsturisko izlasi, aptvēra nolēmumus, kas pieņemti pēc 2002. gada. Šobrīd tajā tiek pievienota informācija arī par agrāko gadu Senāta nolēmumiem.

Informācija par nolēmumiem, kas publicēti Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumos no 1996. gada līdz 2001. gadam, pakāpeniski tiek iekļauta Senāta judikatūras elektroniskajā datubāzē, sistematizējot tos gan hronoloģiski, gan pēc lietu kategorijām, kā arī ietverot tos izmantoto tiesību aktu rādītājā un citēto nolēmumu rādītājā.

Zvejniece norādīja, ka paši nolēmumi Judikatūras nolēmumu arhīvā nav pieejami, bet katram nolēmumam ir kartiņa, kurā norādīts, kur tas ir atrodams – grāmatas gads un konkrētās lappuses.

Turklāt, kā sacīja Zvejniece, Senāta nolēmumu grāmatas līdz šim nebija pieejamas elektroniski, tās bija jāmeklē bibliotēku plauktos. Šobrīd liela daļa gadagrāmatu ir pieejamas arī elektroniski, turklāt bez maksas.