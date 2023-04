Par 8 miljoniem eiro Rīgā pārbūvēs 5. tramvaja maršrutu; varēs kursēt jaunie tramvaji

Lai uzlabotu vides pieejamību, nodrošinātu ātrāku tramvaju kustību un drošāku satiksmi, ir sākti būvdarbi 5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems", portālu "Delfi" informēja Rīgas satiksmē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā posmā tiks pārbūvētas tramvaja sliedes, kā arī izbūvētas iekāpšanas un izkāpšanas platformas. Tāpat paredzēts rekonstruēt kontakttīkla konstrukcijas un pārbūvēt vienu apakšstaciju.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV) skaidro, ka ar līdz 5. tramvaja līnijas, kas ir izbūvēta pirms vairāk nekā 70 gadiem, modernizāciju tur varēs kursēt zemās grīdas tramvajs.

Ievērojami infrastruktūras atjaunošanas darbi 5. tramvaja maršrutā nav veikti kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, norāda "Rīgas satiksme" valdes loceklis Jānis Golubevs.

Tomēr būvdarbu laikā šajā apkaimē dzīvojošajiem nāksies saskarties ar neērtībām, lai arī, kā atzīmē Golubevs, "strādājam, lai pēc darbu pabeigšanas būtu patīkamāka pārvietošanās gan pasažieriem sabiedriskajā transportā, gan apkaimē dzīvojošajiem".

Projekta gaitā plānots tiks apvienot arī atsevišķas, šajā posmā esošas pieturvietas. Tas ļaus uzlabot gan tramvaja kustības ātrumu, gan drošību, jo, piemēram, pieturvietā "Dārza iela", virzienā uz Iļģuciemu jaunajam garajam tramvajam apstāties būtu pagrūti. Tramvajs stieptos praktiski līdz krustojumam, kas nav droši. Pēc darbu pabeigšanas un atsevišķu pieturvietu apvienošanas plānots tiks saglabāt noteikto attālums starp pieturvietām.

AS "A.C.B." operatīvais vadītājs Armands Sviķis vēsta, ka šobrīd jau ir veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi un tiek sākta projekta pirmā posma – no Jūrmalas gatves līdz Pulka ielai – būvdarbi.

Sākotnēji plānots apmēram 500 metru garumā demontēt sliežu ceļus un akmens segumu. Savukārt, lai iespējami mazinātu iedzīvotājiem radītās neērtības, autotransporta brauktuves pārbūvi uzsāks tikai pēc jauno sliežu ceļu izbūves, noslēdzot komunikāciju būvdarbus.

Brauktuve un sliežu ceļi tiks izbūvēti vienā līmenī, bet pieturvietām tiks veidoti platformu paaugstinājumi. Tas ļaušot ikvienam ērtāk izmantot jauno infrastruktūru. Atlikušajos posmos darbus pakāpeniski plānots uzsākt tuvāko mēnešu laikā, ievērojot līdzīgu darbu secīgumu.

5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems" tiks veikta tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielas posmā no Jūrmalas gatves līdz Pulka ielai.

Iekāpšanas un izkāpšanas, kā arī pieturvietu platformu izbūve 5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems".

Tiks veikta kontakttīkla konstrukciju pārbūve ar jaunu balstu izbūvi un kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūve, nodrošinot gan ar pantogrāfu, gan kontaktstieni aprīkotu tramvaju kustību. Plānots veikt arī kontakttīklu barojošo zemsprieguma kabeļu pārbūvi un jaunu kabeļu izbūvi ar pievadiem līdz "Rīgas satiksme" apakšstacijai Slokas ielā 54B un līdz elektrokabeļu savienojumam Jūrmalas gatvē.

Konkursā par būvdarbu veikšanu 5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems", pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, no kuriem zemāko līgumcenu piedāvāja AS "A.C.B.". Kopējā noslēgtā līguma summa ir 8 877 714 eiro.

Kā ziņots, būvuzraudzību veiks SIA "RoadLat", kurš iepirkuma ietvaros iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par kopējo summu 28 840 eiro. Kopumā būvuzraudzībai tika saņemti seši pretendentu piedāvājumi.

Autoruzraudzību būvobjektam veiks SIA "Transportbūvju konsultācijas". Līguma kopēja summa ir 38 880 eiro. Autoruzraugam jāpārrauga būvprojekta (gan atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā) autentiska realizācija dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā akceptētā būvprojekta.

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Projektā bez 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags", kā arī pārbūvēt 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumu.

Projekta gaitā tiks atjaunotas četras un izbūvēta viena apakšstacija, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro apmērā, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, proti, 38,78 miljoni eiro.