Par ārlietu ministra padomnieku sāk strādāt vēsturnieks Edgars Engīzers

Par ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) padomnieku no šodienas sāk strādāt vēsturnieks Edgars Engīzers, liecina Rinkēviča ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Ministrs atzīmējis, ka Engīzera pamatpienākumi būs vēstures diplomātijas darba īstenošana un koordinācija. Rinkēviča ieskatā, tas ir būtiski laikā, kad "revizionistiskas varas starptautiski arvien intensīvāk mēģina sagrozīt pagātnes faktus".

Kā informēja Ārlietu ministrijā, jaunā padomnieka atalgojums mēnesī būs 2110 eiro pirms nodokļu nomaksas.

No 2005. līdz 2006. gadam Engīzers bija restauratora asistents Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, no 2007. līdz 2009. gadam vēsturnieks Rīgas pieminekļu aģentūrā, no 2009. līdz 2010. gadam pildījis muzejpedagoga pienākumus Latvijas Okupācijas muzejā. No 2010. līdz 2011. gadam viņš strādājis par vēstures skolotāju Rīgas 14. vidusskolā.

No 2011. līdz 2015. gadam ārlietu ministra jaunais padomnieks bija vēstures lektors Alberta koledžā, bet no 2013. līdz 2015. gadam - pētnieks Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrā. Savukārt no 2010. līdz 2021. gadam Engīzers bija Saeimas deputāta palīgs.

Patlaban Engīzers ir Saeimas Bibliotēkas vadītājs un vēstures lektors Juridiskajā koledžā, Latvijas Universitātē (LU) un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Ārlietu ministra padomnieks ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra grādu vēsturē LU.