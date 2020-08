'Par atklātām vēlēšanām' – protests pie Baltkrievijas vēstniecības. Video tiešraide

Trešdienas, 12. augusta, vakarā pretī Baltkrievijas republikas vēstniecībai Rīgā norisinās pikets, lai atbalstītu Baltkrievijas sabiedrību. Pasākumam tiešraidē var sekot līdzi arī portālā "Delfi".

Kā norādīja viena no piketa pārstāvēm, bijusī Saeimas deputāte Lolita Čigāne, šobrīd šīs valsts iedzīvotāji cieš no valdošās varas represijām, jo pēc valsts prezidenta vēlēšanām 9. augustā Baltkrievijā notiek protesti pret to rezultātiem.

Protesta akciju ar savu uzrunu ievadīs Atmodas laika aktīvists un Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns. "Kā mūs savulaik atbalstīja, tā arī mēs atbalstām. Tiksimies, lai atbalstītu ikvienu, kurš pašlaik Baltkrievijā cīnās par tiesībām dzīvot godīgā un demokrātiskā valstī," aicina pasākuma iniciatīvas grupa.

Kā medijus informē piketa pārstāve, protestus Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām vardarbīgi apspiež policija un militārās specvienības, "ievainojot desmitus vai pat vairāk cilvēkus, ietriecoties pūlī ar policijas auto. Ir vismaz 3000 aizturētie".

Turklāt sociālajā medijā "Facebook" piketa lapā rakstīs, ka šobrīd par Baltkrievijā notiekošo nemaz nav pieejama informācija – liegta pieeja internetam, kā arī žurnālisti ir aizturēti. Pasākuma rīkotāji raksta: "Aicinām pulcēties, paužot atbalstu iedzīvotāju tiesībām balsot atklātās vēlēšanās un nosodot vardarbības lietošanu sabiedrības apspiešanai!"

Kas attiecās uz Covid-19 piesardzības pasākumu ievērošanu, tad piketa rīkotāji atgādina par piesardzības pasākumiem – roku mazgāšanu un dezinficēšanu, kā arī divu metru distances ievērošanu.

Lai atbalstītu Baltkrievijas iedzīvotājus, kuri kopš 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām saskaras ar vardarbīgu apspiešanu, arī brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt sāka atbalsta kampaņu. "Esam nolēmuši koordinēt sabiedrības atbalstu Baltkrievijas aktīvistiem. Kā organizācija, kuras spēks ir cilvēka palīdzība cilvēkam, nevaram palikt malā, kad kaimiņvalsts pilsoņus samaļ varas vardarbība. Mēs nepārtraukti sekojam situācijai Baltkrievijā un nepieciešamības gadījumā paplašināsim palīdzības sniegšanu, ja būs nepieciešams, arī bēgļu atbalstu sadarbībā ar citām organizācijām," norāda kustības pārstāve Inese Vaivare. Sīkāka informācija par to, kā var piedalīties atbalsta akcijā pieejama šeit.

Jau vēstīts, ka Baltkrievijā drošības spēki centās nepieļaut cilvēku pulcēšanos Minskas centrālajos laukumos un netālu no administratīvajām ēkām. Protestu laikā, kas notiek jau vairākas dienas, spēka struktūras uzbrukušas arī raidsabiedrības BBC filmēšanas grupai.