Par braukšanu reibumā piektdien aizturēts 31 šoferis

atvijā aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotiku reibumā aizturēts 31 šoferis, informē Valsts policija.

Sākti 22 administratīvo pārkāpumu procesi un deviņi kriminālprocesi, tostarp četros gadījumus tiks konfiscēta automašīna un piecos gadījumos tiks piedzīta nauda izmantotā transportlīdzekļa vērtībā.

Rīgas reģionā aizturēti 18 šoferi alkohola reibumā, bet viens pie stūres bija sēdies narkotisko vielu iespaidā. Vidzemē aizturēti seši dzērājšoferi, Zemgalē - četri, bet Kurzemē un Latgalē - pa vienam.

Policija Lieldienu brīvdienās pastiprināti uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību. Īpašu uzmanību policija pievērš satiksmes drošībai.

Kopumā piektdien ceļu satiksmes jomā pieņemti 676 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 268 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu.

Jau ziņots, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.