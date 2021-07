Par Cēsu novada mēru atkal ievēlēts Jānis Rozenbergs

Ceturtdien, 1. jūnijā, notika pirmā 2021. gada sasaukuma apvienotā Cēsu novada domes sēde, kurā par domes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Rozenbergu (JV), portālu "Delfi" informēja Cēsu novada pašvaldības pārstāve Ance Saulīte.

Kā kandidātus domes priekšsēdētāja amatam Juris Žagars (JV) izvirzīja Jāni Rozenbergu, bet Jānis Kārkliņš (LA) izvirzīja Elīnu Stapuloni (LA). Par Rozenbergu nobalsoja 17 deputāti, par Stapuloni – divi.

"Centīšos to attaisnot pēc labākās sirdsapziņas. Darba cēliens būs izaicinošs, lai plašajā novada teritorijā saglabātu esošās labās lietas un veidotu jaunas, lai izveidotu vienotu attīstības telpu starp pilsētām un lauku reģioniem," Rozenbergs pateicās vēlētājiem un deputātiem.

Cēsu novada mērs arī pauda gandarījumu par to, ka deputātu korpusā nodrošināta pārstāvniecība no visa jaunā Cēsu novada un to ka šim korpusam ir liela pieredze pašvaldību darbā, kas būs svarīgi nākamajos četros gados.

Jaunajā apvienotā Cēsu novada domē ir 19 deputātu mandāti. No tiem 10 ir politiskajai partijai Jaunā vienotība: Ēriks Bauers, Inga Cipe, Atis Egliņš-Eglītis, Erlends Geruļskis, Andris Melbārdis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Ainārs Šteins, Juris Žagars.

Trīs mandāti ir partijai "Latvijas Zemnieku savienība": Indriķis Putniņš, Laimis Šāvējs, Hardijs Vents.

Divi mandāti tika Vidzemes partijai – deputātei Ellai Frīdvaldei-Andersonei un Andrim Mihaļovam.

Divi mandāti piešķirti parijai "Latvijas attīstībai" deputātiem Jānim Kārkliņam un Elīnai Stapulonei.

Viens mandāts ticis partijas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pārstāvim Guntim Grosbergam.

Viens mandāts ticis "Kustība "Par!"", "Progresīvie pārstāvim Ivo Rodem.

Ceturtdien, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Cēsu novadā tiek apvienoti līdzšinējie Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadi.

Jaunā novada 2668,13 kvadrātkilometru lielajā teritorijā apvienoti teju 45 000 iedzīvotāji.

Jānorāda, ka Rozenbergs ir Cēsu novada mērs kopš 2013. gada.