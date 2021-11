Par darbu kovida laikā piešķir piemaksas policistiem un robežsargiem

Lai nodrošinātu piemaksas policistiem un robežsargiem ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā, kā arī piemaksas par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē, Ministru kabinets (MK) otrdien, 30. novembrī, nolēma piešķirt 879 481 eiro Iekšlietu ministrijai (IeM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, portāls "Delfi" uzzināja IeM.

Piemaksas paredzētas par laika posmu no šā gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim, kā arī par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no šā gada 21. oktobra līdz 14. novembrim laikposmā no pulksten 22 līdz pulksten 5.

Piemaksu nodrošināšanai Valsts policijai paredzēts piešķirt 546 185 eiro, Valsts policijas koledžai – 5 199 eiro, bet Valsts robežsardzei – 328 097 eiro.

Piemaksas apmērs par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos par vienu iesaistes stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes, vai saskares stundu skaitu.

Savukārt piemaksas apmērs par nakts darbu paredzēts 50% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.