Par Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru apstiprināts 'Iespējamās misijas' pedagogs

Ceturtdien Cēsu novada domes deputāti vienbalsīgi par Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktoru apstiprināja Oskaru Kaulēnu, informēja novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots.

Kaulēns ir izglītības programmas "Iespējamā misija" 2011. gada iesaukuma vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotājs, kurš pēdējos četrarpus gadus ir bijis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā.

Pēc Pota teiktā, topošais direktors iepazīstināja deputātus ar skolas darbam izvirzītajām vērtībām un plānu par to, kādu DACVĢ vēlas redzēt nākotnē. Deputāti iztaujāja kandidātu par to, kā plānots sākt viņa darbu un kā pārcelties uz Cēsīm.

"Gribam turpināt skolu redzēt prestižu, ar savu specializāciju. Tas ir liels izaicinājums, bet viss ir jūsu rokās," jaunajam direktoram sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (V), kurš pats ir DACVĢ absolvents.

Kaulēns definējis trīs pamatvērtības, ar kurām sākt darbu skolas vadībā. Viņš vēlas, lai skola ir atvērta pārmaiņām, lai gan skolotāji, gan skolēni būtu gatavi izmēģināt jaunas pieejas izglītībā un skolas vides veidošanā. Tāpat viņš vēlas veicināt piederību skolai, lai "gan skolotāju kolektīvs, gan skolēni saprastu, kāpēc ik dienu mēro ceļu uz skolu, lepotos ar to un līdzdarbotos procesu uzlabošanā".

Kā trešo pamatvērtību Kaulēns izvirzījis mācīšanos, ko viņš saprot kā procesu, nevis galamērķi, un kurā mācās gan skolēni, gan it īpaši skolotāji, mācoties mērķtiecību un neapstājoties savā attīstībā.

"Šī ir valsts ģimnāzija, kas nozīmē, ka darba procesā neizbēgama ir rezultātu un atzīmju komponente. Taču skolēnu izaugsmes mērīšanā eksāmenu rezultāti nav galvenais. Vēlos, lai bērni iemācās pašu mācīšanās procesu - nevis tikai iegaumē konkrēto saturu," sacījis Kaulēns, "lai mācību process un iegūtās prasmes kā tādas būtu noderīgas tālākajā dzīvē - iedziļināšanās, sekošana līdzi, analizēšana un izteikšanās. Tas viss turpinās būt noderīgs arī tad, kad mehāniski "iekaltais" saturs jau sen būs aizmirsts."

Topošais DACVĢ direktors uzskata, ka šis esot izglītības uzsvaru pārmaiņu brīdis, pārejot uz kompetencēs balstītu modeli, un šī esot iespēja, kas jāizmanto. "Man arī gribētos ģimnāzijā sajust reālu skolēnu balsi un klātesamību ar savu pārstāvniecību. Neaprobežot to tikai ar skolēnu pašpārvaldi, bet veidot iekšējās saziņas un atgriezeniskās saites kultūru, kurā visu laiku sarunājamies gan ar skolēniem, gan skolotājiem un kurā neviens nebaidās vai nekautrējas iesaistīties, lai izteiktos par to, kādu kopējo ceļu mums iet," teicis Kaulēns.

Kaulēnam esot skaidrs, ka skola ir ar tradīcijām un jau labi strādājošām praksēm, tāpēc pirmā saruna būs ar skolas personālu, lai saprastu, kādiem darba modeļiem jāpaliek un ko savukārt būtu iespējams mainīt.

Stāstot par savu iepriekšējo pieredzi un nonākšanu Ventspilī, Kaulēns atzinis, ka pārcelšanās uz mazāku pilsētu no Rīgas sākotnēji nav bijusi viegla, taču vilinājis tieši profesionālais izaicinājums, jo skolā nostrādātie gadi devuši zināmu priekšstatu par to, kā jāveido skolas mācību process, ko papildinājuši arī labās prakses piemēri, kas aizgūti no ārzemju pieredzes.

Ar līdzīgu apsvērumu viņš nolēmis kandidēt uz DACVĢ direktora amatu. "Direktora vietnieks var izdarīt daudz, taču ir lietas, ko var paveikt tikai vadītājs," pārliecināts ir Kaulēns, prognozējot, ka pārcelšanās uz Cēsīm būs vieglāka nekā no Rīgas uz Ventspili, jo pilsētu viņš jau zinot - vairākus gadus viņš līdzdarbojies sarunu festivālā "Lampa", viņu saistot gan Cēsu pilsētvide, gan arī tuvākā un nedaudz tālākā rādiusā strādājot vairāki pazīstami "Iespējamās misijas" absolventi.

Līdzšinējā DACVĢ direktore Dace Eglīte pēc 19 ģimnāzijas direktores amatā pavadītajiem gadiem ar šī gada 1.jūliju lēmusi nolikt amata pilnvaras. Skolu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izveidoja un ilgus gadus vadīja Jānis Endele.