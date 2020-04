Piektdien, 3. martā, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis sācis administratīvo lietvedību par huligānismu un miesas bojājumu tīšu nodarīšanu kādai pensionārei veikalā Ozolniekos, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

"Delfi" jau vēstīja par incidentu, kas norisinājies "Elvi" veikalā Ozolniekos, kur kāds vīrietis nogrūdis zemē sirmgalvi, kura pie kasēm neievēroja divu metru distanci.

Policijā norāda, ka likumsargi saņēmuši informāciju un arī video ierakstu, kas ir izplatīts sociālajās vietnēs, par pagaidām nenoskaidrota vīrieša rīcību kādā veikalā Ozolniekos. Vīrietis pie norēķinu kases nogrūdis zemē cienījama vecuma sievieti.

Likumsargi ir noskaidrojoši sievietes personību, un šobrīd tiek skaidroti visi notikušā apstākļi, kā arī ir ierosināta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 167. panta par sīko huligānismu. Par to paredzēts naudas sods no 70 eiro līdz 500 eiro. Tāpat lietvedība sākta pēc LAPK 167.2 panta par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu. Par šo pārkāpumu paredzēts naudas sods no 200 eiro līdz 430 eiro.

Valsts policija nosoda šādu rīcību un aicina cilvēkus būt iecietīgiem un izturēties citam pret citu ar cieņu.

Iepriekš SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine, runājot par veikalā notikušo notikumu,norādīja, ka, lai arī video ir redzams, ka kundze pārkāpj 2 metru distanci, nekādi distancēšanās ierobežojumi nav atcēluši pašus galvenos cilvēcības principus – cieņu pret vecāka gada gājuma cilvēkiem, iejūtību, līdzcietību. "Distancēšanās ierobežojumi neļauj pielietot spēka paņēmienus pret līdzcilvēkiem," uzsvēra Vārtukapteine.