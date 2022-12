'Par ideoloģiju polarizāciju ir jādiskutē', kultūras darbiniekiem atbild Puntulis

Nepieciešama diskusija par liberālo un konservatīvo ideoloģiju polarizāciju, trešdien, 14. decembrī, Saeimas ārkārtas sēdē pauda kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), tādējādi atbildot uz 400 kultūras darbinieku iepriekš rakstīto vēstuli, kurā ministrs aicināts skaidrot savu balsojumu pret visu ģimeņu aizsardzību.

Iepriekš vairāk nekā 400 kultūras darbinieki nosūtīja vēstuli Puntulim un Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) norādot, ka šā gada 30. novembrī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā deputāts un kultūras ministrs Puntulis balsoja pret vairāk nekā 23 000 Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", kas komisijā ar šo balsojumu tika noraidīta un līdz ar to noraidīta arī tās tālākā virzība izskatīšanai Saeimā.

Vēstulē teikts, ka Kultūras ministrijai un nozarei saistošos plānošanas un darbības stratēģijas dokumentos tiek uzsvērta saliedētas, iekļaujošas sabiedrības nozīme demokrātiskas valsts pastāvēšanā.

Vēstules autori aicina Puntuli nākamo termiņu kultūras ministra amatā aizvadīt atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, rīkoties atbilstoši savas vadītās nozares mērķiem, saliedēt visus Latvijas cilvēkus un ar savu darbību rādīt paraugu empātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, pat ja tas ir pretrunā ar Nacionālās apvienības (NA) ideoloģisko nostāju.

Pagājušajā nedēļā Puntulis solīja komentēt vēstuli tad, kad tiks lemts par viņa atkārtotu apstiprināšanu amatā. Šodien viņš solījumu turēja un pirms Saeimas balsojuma viņš norādīja, ka minēto vēstuli parakstījuši kultūras darbinieki, kuri "vēlēšanās nav balsojuši par NA". "Šī ir absolūti politiska vēstule, kurā analizēts mans politiskais balsojums," secināja ministrs.

Viņš skaidroja, ka ikvienam demokrātiskas sabiedrības pārstāvim ir tiesības izteikties no pozīcijas "manuprāt", kā arī NA ir tiesības jebkuru jautājumu skatīt no pozīcijas "mūsuprāt", tāpēc NA atbalsta valdības deklarācijā minēto punktu: "Nodrošināsim vienā mājsaimniecībā kopīgi dzīvojošu cilvēku tiesību un interešu aizsardzību neatkarīgi no dzimuma un vecuma."

Vērtējot iemeslus, kādēļ tapusi "šī politiskā vēstule", Puntulis minēja, ka, jau savulaik stājoties kultūras ministra amatā, viņš norādījis uz sabiedrības polarizāciju starp divām ideoloģiskām grupām – liberālajiem un konservatīvajiem, tomēr tagad situācija ir vairāk saasinājusies.

"Es uzsveru, ka abām ir vieta mūsu sabiedrībā," sacīja Puntulis un norādīja, ka par šo polarizāciju nepieciešama plaša diskusija sabiedriskajos medijos, kurā piedalītos ministrs, kā arī liberāļu un konservatīvo līderi.

Tāpat Puntulis atbildēja uz vēstules autoru aicinājumu ministram turpmāk ievērot Satversmi. "Ja vēstules autori mani aicina aizstāvēt Satversmē noteiktās pamatvērtības, tad uzskatu, ka jau iepriekš esmu veicis to godam," uzsvēra ministrs.