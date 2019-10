Par karavīru formastērpu prettiesisku valkāšanu maksimālais sods – 2000 eiro

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma cīņai pret hibrīdkara draudiem kādu laiku iepriekš sagatavotos likuma grozījumus Militārā dienesta likumā, kas paredz līdz 2000 eiro palielināt maksimālo sodu par karavīru formastērpa prettiesisku valkāšanu.

Aizsardzības ministrijas (AM) pirms apmēram trīs gadiem sagatavotie grozījumi nosaka, ka par karavīra formas tērpa vai tā sastāvdaļu prettiesisku apriti varēs piemērot naudas sodu fiziskajām personām līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – līdz 20 000 eiro.

Arī par atšķirības zīmju prettiesisku apriti pēc AM rosinājuma piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – līdz 20 000 eiro. Tāpat par atšķirības zīmju prettiesisku valkāšanu piemēros sodu līdz 2000 eiro.

Pašlaik Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz atbildību tikai par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesisku pasūtīšanu. Par to var piemērot naudas sodu līdz 210 eiro, taču, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, tad pārkāpējam var noteikt 350 eiro sodu.

Izvērtējot kodeksā ietvertā administratīvā pārkāpuma sastāvu un sankciju, konstatēts, ka ar to nepietiek, lai atturētu personas no karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju nelikumīgas izmantošanas, tāpēc administratīvā pārkāpuma sastāvs paplašināts un palielinātas sankcijas līdz maksimāli iespējamam apmēram, jau, sagatavojot grozījumus, norādīja AM.

Valkājot karavīra formas tērpu, tā sastāvdaļas vai atšķirības zīmes, ja to dara Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) nepiederoša persona un ārvalstis, Latvijas sabiedrība tiktu maldināta par šo personu piederību NBS. Karavīru formas tērpa un atšķirības zīmju prettiesiska aprite var būt priekšnoteikums turpmākai prettiesiskai karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju lietošanai.

AM pirms vairākiem gadiem atgādināja, ka kopš 2014. gada Eiropā pastāv hibrīdkara draudi. Viens no hibrīdkara izpausmes veidiem ir informatīvo pasākumu īstenošana, lai maldinātu politiskus un militārus līderus, kā arī sabiedrību. Piemēram, kamuflāžas apģērbos tērptu cilvēku izmantošana maldinošo vai valsts drošību apdraudošo darbību veikšanā.

Ministrijā skaidroja, ka sods būs paredzēts par NBS karavīra formas tērpa vai to sastāvdaļu, piemēram, bikšu vai jaku, prettiesisku apriti vai valkāšanu. Sods netiks piemērots par kamuflāžas, piemēram, makšķernieku, mednieku un tamlīdzīgu apģērbu valkāšanu vai apriti.

Prettiesiska valkāšana ir normatīvajiem aktiem neatbilstoša formastērpa valkāšana. Atvaļināts karavīrs vai bijušais zemessargs ir tiesīgi valkāt karavīra formas tērpu ar atšķirības zīmēm tikai tādās situācijās un veidos, kādos to nosaka tiesību akti, piemēram, bijušais karavīrs to var darīt, ja guvis nopelnus dienesta laikā vai dienesta laikā ieguvis invaliditāti.

Grozījumi Militārā dienesta likumā nestāsies spēkā, kamēr nebūs stājies spēkā Administratīvo pārkāpumu procesa likums.