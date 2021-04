Par kolēģa aizskaršanu deputātei Stepaņenko izsaka rakstveida brīdinājumu

Atzīstot par vainīgu divos Saeimas deputātu ētikas kodeksa pantu pārkāpumos, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 21. aprīlī, izteica pie frakcijām nepiederošajai deputātei Jūlijai Stepaņenko rakstveida brīdinājumu par viņas izteikumiem Saeimas sēdē par deputātu un Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrīti (AP).

Lietu par Stepaņenko izteikumiem komisija ierosināja pirms divām nedēļām, vienlaikus neierosinot lietu pret deputātu Alda Gobzema līdzīgiem izteikumiem, jo tie bija pausti varbūtības formā.

Tagad komisijas deputāti atzina, ka Stepaņenko pārkāpusi ētikas kodeksa 7. un 8. pantu, tomēr neatzina par vainīgu 16. panta pārkāpumā. Ētikas kodeksa 7. pants paredz, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, un deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. 8. pants nosaka, ka deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību.

Savukārt kodeksa 16. pants paredz, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli.

Komisija pēc nelielas diskusijas par Stepaņenko piemērojamā soda veidu nobalsoja par otru maigāko, ko paredz Saeimas kārtības rullis deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma gadījumā – izteikt deputātam rakstveida brīdinājumu – , ņemot vērā, ka tas ir pirmais pārkāpums.

Sūdzības iesniedzēji gan rosināja sodīt Stepaņenko ar otru bargāko sodu par šādu pārkāpumu – ierosināt Saeimai liegt deputātam runāt vienā Saeimas sēdē. Iesniedzēju vārdā deputāte Krista Baumane (AP) sacīja, ka viņas nepilnu gadu ilgušajā darbā Saeimā "mati ceļas stāvus" no Saeimas debatēs dzirdētā, tāpēc nepieciešams uzlabot Saeimas debašu kvalitāti. Baumane pauda viedokli, ka Stepaņenko izdarījusi rupju pārkāpumu, un tas ir arī komisijas uzdevums rūpēties par Saeimas debašu kultūras uzlabošanu.

Pati deputāte Stepaņenko trešdien komisijas sēdē nepiedalījās, tomēr pirms sēdes bija vērsusies ar iesniegumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, norādot, ka nepiekrīt tam, ka būtu sodāma par saviem izteikumiem, bet aicina Mandātu,ētikas un iesniegumu komisiju neatstāt bez uzmanības naida runas pārkāpumus, ko iepriekšējā sēdē pret Stepaņenko esot izdarījis Dūrītis.

Deputāti trešdien komisijas sēdē vienojās, ka par Stepaņenko iesnieguma izskatīšanu lems kādā no nākamajām sēdēm, jo nepieciešams laiks iepazīties ar viņas iesnieguma saturu.

"Delfi" jau ziņoja, ka 7. aprīlī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē Stepaņenko paskaidroja, ka deputāts un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Dūrītis ne tikai bremzējis iniciatīvas, tajā skaitā savu koalīcijas kolēģu, par bērnu sporta aktivitāšu atļaušanu, bet vienlaikus arī tajās debatēs "viņš bezkaunīgi atļaujas piesegt savu draugu pēcpuses attiecībā uz Vakcinācijas biroja saglabāšanu". "Šāda ciniska, bezsirdīga cilvēka rīcība ir pelnījusi ļoti lielu nosodījumu. Tas, ka Dūrīša kungam nav bērnu, ir acīmredzami, jo, ja viņam būtu bērni, viņš redzētu, kā bērni šajos mēnešos, šī gada laikā ir cietuši no tā, ka bērnu sports ir faktiski aizliegts. Dūrītis ir dibena piesedzējs, bezkaunīgs pašlabuma meklētājs," teica Stepaņenko.

Dūrītis toreiz komisijas sēdē sacīja, ka daļēji ar humoru, daļēji nopietni uztver Stepaņenko teikto kā piedāvājumu. "Visu cieņu, jums ir piens un asinis. Paldies par šo piedāvājumu. Es apdomāšu. Es to uztveru kā piedāvājumu man iegūt bērnus. Jā, man patreiz nav bērni," sacīja Dūrītis.

Uz šo repliku Stepaņenko atbildēja, ka Dūrītis vēlējies viņu personīgi aizskart un pielietojis seksistisku paņēmienu pret sievieti, taču viņa jau iesniegumu nerakstīšot.

Divas nedēļas vēlāk Stepaņenko iesniegumā komisijai raksta, ka "šie vārdi tika izteikti publiski, komisijas locekļiem, tostarp lietas ierosinātāju pārstāvjiem, klātesot. No šiem vārdiem ir secināms, ka Ilmārs Dūrītis uzskata, ka sieviete ir reproduktīvs rīks "bērnu iegūšanai" un ka ir pieņemami šāda "brīvas pieejas" rīka funkciju piedēvēt faktiski jebkurai sievietei, neatkarīgi no sievietes ģimenes stāvokļa vai gribas, turklāt izsakot vērtējumu par sievietes reproduktīvām iespējām (piens un asinis). Šādi vārdi ir ne tikai apzināti izteikta naida runa pret mani, kā 18 gadus laimīgā laulībā pavadošo, četru bērnu māti, pret maniem nepilngadīgiem bērniem un manu vīru, bet arī pret visām sievietēm kopumā".

Deputāte komisijas locekļiem lūdz pievērst uzmanību Dūrīša vārdiem, kas kvalificējami kā seksistiska naida runa pret sievieti. "Šādi vārdi ir šokējoši ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas sabiedrībai, īpaši, ja tie nāk no Saeimas deputāta, Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra un Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa puses," rakstīts iesniegumā.

"Biju pārliecināta, ka Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadība vai ētikas kodeksa pārkāpuma lietas ierosinātāji, Saeimas deputāti, noteikti uzrakstīs iesniegumu par komisijā pieredzēto pārkāpumu, bet tā kā nedēļas laikā nesekoja nekādas darbības, uzskatu par savu pienākumu visu Latvijas sieviešu priekšā aicināt asi vērsties pret šādu nepieļaujamu epizodi, tostarp izstrādājot augstu gatavību turpmākiem darbības scenārijiem," raksta Stepaņenko. Viņa aicina komisiju vērtēt Dūrīša rīcību kā iespējamu Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. un 8. panta pārkāpumu.

Dūrītis trešdien, 21. aprīlī, komisijas sēdē, būdams komisijas loceklis, atturējās balsojumos par soda sankciju piemērošanu Stepaņenko, un komisijas sēdes noslēgumā sacīja, ka pats nebija plānojis un neiesniedza iesniegumu par Stepaņenko izteikumiem par viņu, jo "es viņai tiešām vēlu visu to labāko un viņu ļoti augstu vērtēju kā četru bērnu māti un cilvēku, kas to spēj savienot ar politiku". Taču Dūrītis pateicās kolēģiem, kas iesniedza sūdzību par Stepaņenko rīcību, jo "varu jums personīgi teikt, ka Saeimas sēdes laikā es toreiz neatbildēju, bet personīgi jutos dziļi satricināts".

Jau ziņots, ka 11 Saeimas deputāti no frakcijām "Attīstībai/Par!", "Jaunā Vienotība" un Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vērsās pie komisijas ar iesniegumu par Stepaņenko un Gobzema izteikumiem Saeimas sēdes debatēs 18. martā.

"Vēlamies pievērst Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas uzmanību 13. Saeimas deputātu Jūlijas Stepaņenko un Alda Gobzema izteikumiem Saeimas sēdes debatēs 2021. gada 18. martā, izskatot priekšlikumu par likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" (933/Lp13) nodošanu atpakaļ komisijai. Debatējot par šo priekšlikumu, deputāti Stepaņenko un Gobzems verbāli uzbruka priekšlikuma iesniedzējam, savam kolēģim, personiski, ar vārdiem "Jūs taču neesat vecāks, jūs nekad nebūsiet vecāks" (J.Stepaņenko) un "(...) es nezinu, vai jums ir bērni? Man šķiet, ka nav. Un man liekas, ka tā ir atbilde, kāpēc jūs tā rīkojaties." (A.Gobzems)," rakstīts iesniegumā.

Iesniedzēji norādīja, ka Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. pants noteic, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

Kodeksa 8. panta otrā daļa noteic, ka deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz sava oponenta rasi, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli. Savukārt kodeksa 16. pants noteic, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli.

"Uzskatām, ka šie deputātu – Stepaņenko un Gobzema – izteikumi pārkāpj iepriekš norādītās Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas. Šāda personiska un rupja vēršanās pret kolēģa privāto dzīvi ir nepieņemama ne tikai publiskā telpā, bet arī un jo īpaši no Saeimas tribīnes. Deputātiem ir tiesības un pienākums debatēt par Saeimas dienaskārtībā iekļauto jautājumu būtību un saturu, tajā skaitā skarbi kritizēt piedāvātos ierosinājumus un politikas risinājumus, kā arī amatpersonu darbu, bet tas jādara ar argumentiem, nevis aizskarošām un cilvēka cieņu pazemojošām piezīmēm par kolēģu ģimeni un privāto dzīvi," teikts iesniegumā.

"Tas ir cietsirdīgi, netaisni un mums – pārējiem deputātiem – ir pienākums uz to reaģēt un dot šādai rīcībai skaidru vērtējumu, ar mērķi nepieļautu līdzīgus gadījumus turpmāk. Mums ir pienākums neignorēt šādus klajus un rupjus personiskus apvainojumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām komisiju izskatīt deputātu Stepaņenko un Gobzema rīcību kādā no tuvākajām sēdēm un sniegt tās vērtējumu," raksta 11 deputāti, no kuriem lielākā daļa bija no "Attīstībai/Par!".