Par Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju ievēlē Astaševsku

Par Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju ceturtdien domes ārkārtas sēdē tika ievēlēta Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Inese Astaševska ("Kuldīgas novadam").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Domes priekšsēdētāja amatam tika virzītas divas pretendentes – Astaševska un būvniecības uzņēmuma SIA "Asfora" valdes priekšsēdētāja Kristīne Ansone (NA). Par Astaševsku nobalsoja astoņi deputāti, pret bija pieci, savukārt par Ansoni nobalsoja pieci deputāti un pret bija astoņi. Domes ārkārtas sēdē nepiedalījās Raits Valters (NA) un Daiga Kalniņa (ZZS).

Jauns domes priekšsēdētājs bija nepieciešams, jo līdzšinējā Kuldīgas novada vadītāja Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam") ir ievēlēta 14. Saeimā no saraksta "Jaunā vienotība" un amatu pašvaldībā ir atstājusi.

Astaševska tika apstiprināta darbam Kuldīgas novada Civilās aizsardzības komisijā un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. Savukārt Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sastāvā Astaševskas vietā nāks Artis Gustovskis ("Kuldīgas novadam"), kurš deputāta mandātu iegūst, ņemot vērā, ka Bērziņa ir ievēlēta Saeimā.

Astaševska 2021. gada pašvaldības vēlēšanās saņēma otru lielāko vēlētāju atbalstu aiz Bērziņas. Astaševska ir trīs bērnu māte, 2016. gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvusi profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un sporta skolotāja kvalifikācijā.

Stājoties amatā, Astaševska par sava darba prioritātēm izvirzījusi savstarpējās komunikācijas uzlabošanu ar pagastu, Skrundas un Kuldīgas iedzīvotājiem. Viens no veidiem, kā viņa to plāno veicināt, ir izveidot pagastu iedzīvotāju padomes, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos.

Jaunievēlētā domes vadītāja uzskata, ka ļoti svarīgi ir turpināt strādāt pie dzīvojamā fonda attīstīšanas, piesaistot uzņēmējus un privātos investorus. Viņa arī plāno turpināt bērnu laukumiņu izveidi, sporta laukumu labiekārtošanu, izglītības iestāžu pārbūvi un remontdarbus, nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visām iedzīvotāju grupām.

Nemainīga prioritāte būšot Kuldīgas vecpilsēta, tās iekļaušana UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tāpat esot jāturpina darbs pie ceļu un ielu labiekārtošanas, pārklājot tos ar dubultās virsmas pārklājumu vai asfalta segumu. Priekšsēdētāja ir apņēmības pilna turpināt darbu arī pie drošības novadā – ielu apgaismojuma ierīkošanas un gājēju pāreju pārveidošanas.

Kā vēstīts, no partijas "Kuldīgas novadam" domē ir ievēlēti astoņi no 15 deputātiem, tātad partijai ir balsu vairākums. Pa diviem deputātiem ir no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), "Latvijas attīstībai" (LA) un NA sarakstiem, kā arī viens partijas "Konservatīvie" deputāts.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieki ir "Kuldīgas novadam" deputāti Artis Roberts un Nellija Kleinberga, kura ir vietniece Skrundas un novada lauku teritoriju jautājumos.