Par LU rektora vietas izpildītāju grib iecelt Juri Borzovu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) paredzējusi, ka tad, ja valdība pieņems lēmumu neapstiprināt Latvijas Universitātes (LU) rektora amatā Indriķi Muižnieku, par rektora vietas izpildītāju tiks iecelts LU Datorikas fakultātes domes priekšsēdētājs profesors Juris Borzovs, atsaucoties uz neoficiāliem, bet drošiem avotiem, ceturtdien vēsta laikraksts “Diena”.

Kā raksta laikraksts, IZM cer, ka valdība jau nākamās nedēļas sēdē skatīs rīkojumu par Muižnieka neapstiprināšanu LU rektora amatā. Ja Ministru kabinets šo rīkojumu pieņems, tajā būs arī norādīts konkrēts rektora pienākumu izpildītājs, ko ieceļ augstskolas dibinātājs jeb IZM.

Kā vēsta "Diena", līdz ar šo rīkojumu par rektora pienākumu izpildītāju plānots iecelt Borzovu, kurš bija Muižnieka konkurents arī iepriekšējās rektora vēlēšanās 2015. gadā, kad tajās zaudēja.

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) padomnieks Andris Gross "Dienai" nav atklājis konkrētu iespējamā LU rektora pienākumu izpildītāja vārdu, kas iekļauts rīkojumā par Muižnieka neapstiprināšanu. "Kamēr lēmums nav pieņemts, mēs atturēsimies komentēt kādu konkrētu LU rektora vietas izpildītāja kandidatūru," īsziņā laikrakstam atbildējis Gross.

Pats Borzovs uz jautājumu, vai viņam ir zināms, ka viņa vārds ir iekļauts rīkojuma projektā, "Dienai" atbildējis ar stāstu no savas dzīves. "2000. gadā ar kundzi sēdējām savā toreiz Purvciema dzīvokļa mazajā virtuvītē. [..] Atvēru laikrakstu "Diena", un tur pirmajā lapā stāsts par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu un, ha-ha-ha, tur ir arī mans vārds un uzvārds. [..] Neviens līdz tam ar mani par to nebija runājis, bet Saeima ņem un apstiprina. Tā dažreiz notiek," stāstījis Borzovs. Jautājot, vai ar to viņš domājis, ka arī jautājumā par viņa iespējamo apstiprināšanu par LU rektora amata pienākumu izpildītāju ar viņu neviens nav runājis, Borzovs atbildējis: "Kaut kas ļoti līdzīgs".

Laikraksts atgādina, ka Borzovs bija viens no skaļākajiem Muižnieka kritiķiem šajās rektora vēlēšanās. LU Datorikas fakultātes dome bija paudusi atbalstu otram rektora amata kandidātam – LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānam un profesoram Gundaram Bērziņam. Savukārt Borzovs šajās vēlēšanās Muižnieku bija salīdzinājis ar marioneti, kas uz laiku apveltīts ar varas ilūziju.

"Delfi" jau rakstīja, ka rektora vēlēšanās uz šo amatu šogad pretendēja esošais rektors Muižnieks un Gundars Bērziņš.

Jau rektora priekšvēlēšanu procesu pavadīja diskusijas par viena vai otra pretendenta piemērotību šim postenim. Arī pašas vēlēšanas nenoritēja gludi, liekot gan virknei juristu, gan izglītības un zinātnes ministrei apšaubīt Muižnieka ievēlēšanas leģitimitāti, bet pašai LU piedraudēt ar vēršanos tiesā, ja Muižnieks amatā netiks apstiprināts.