Par mazās Evitas nāvi vecāki uzzina no medijiem; saņem arī draudus

Siguldiešu Ingas un Toma ģimene par svētdien pazudušās Evitas atrašanu otrdien Gaujā uzzinājusi no medijiem – Valsts policija pie viņiem ieradusies labu laiku pēc tam, kad ziņa jau izskanējusi plašākā sabiedrībā, portālam "Delfi" atzīst abi vecāki. To, ka ģimenei par notikušo varētu būt pavēstīts vēlāk, portālam "Delfi" nenoliedz arī Valsts policijā, kas koordinēja meklēšanu.

Kad portāls "Delfi" trešdien tiekas ar ģimeni, meitenes mamma saka, ka par sava bērna nāvi uzzinājusi no zvana par publikāciju medijos, bet patēvs Toms skaidro – viņam kāds atsūtījis ziņu "Facebook". Policija ar sēru vēsti pie ģimenes esot ieradusies teju nepilnu stundu pēc publikācijām par to, ka Gaujā atrasta pazudusī piecgadniece.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pēc tam, kad ziņas par meitenes atrašanu, sākotnēji neidentificējot viņas personību, izplatījušās dažādos medijos, māte vēlējusies saprast un pārliecināties par to, ka atrastā meitene patiešām ir viņas meita, tāpēc sazinājusies ar pazīstamu sievieti no Zemessardzes.

"Kad vakar to paziņoja, es joprojām neticēju. Man piezvanīja Inga no meklēšanas grupas un teica, ka "Delfos" ielikta ziņa, ka Gaujā atrasta piecgadīga meitenīte," sarunā saka Inga (portālam "Delfi" ir zināmi arī vecāku uzvārdi, taču izvēlamies tos neminēt, lai ģimeni pasargātu no naida izpausmēm – red.).

Policija pie ģimenes ieradusies jau pēc tam, kad meitenes nāve bija apstiprināta medijiem – policijas paziņojums tika izsūtīts otrdien pulksten 13.12. "Paskatījos, ka ziņa ielikta pirms 20 minūtēm. Policija ar mums komunicēja kādas 40 minūtes pēc tam, kad viss sarakstīts ziņās. Tā bija pirmā reize, kad viņi atnāca kaut ko pateikt. Atbrauca divi vīrieši un sieviete no policijas, pateica, ka viņa ir atrasta Gaujā", portālam "Delfi" saka Toms.