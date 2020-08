Par Mediņu iepriekš sūdzējušies trīs pusaudži; VBTAI lietu izbeigusi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) par Bruknas "Kalna svētību kopienu" jau 2011. gadā tikusi ierosināta viena lieta, kas sākta pēc tam, kad par kopienā piedzīvoto un tās vadītāja katoļu priestera Andreja Mediņa attieksmi jau pēc aiziešanas no kopienas rehabilitācijas laikā psihologam stāstījuši trīs vienas ģimenes pusaudži, kuri tolaik bijuši 13, 14 un 16 gadus veci, portālam "Delfi" apstiprināja VBTAI.

VBTAI pārstāvis Taivo Trams portālam "Delfi" sacīja, ka inspekcijas lietvedībā atrasta 2011. gada sūdzība par Mediņu, līdz ar to priestera teiktais, ka šā gada augustā saņemtā ir pirmā sūdzība par viņu īsti neatbilst patiesībai. Ir bijušas arī iepriekš sūdzības – 2011. gada jūnijā un inspekcija arī bijusi pārbaudē Bruknā.

VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene portālam "Delfi" papildināja, ka iepriekšminētajā pretenzijā minēti principā tie paši pārkāpumi, kas izskan arī tagad, 2020. gadā, bērni stāstījuši, ka Mediņš uz viņiem kliedzis, bijis emocionāli vardarbīgs, lietojis necenzētus vārdus, varējis arī iesist.

Bijis norādīts, ka bērni tikuši pārlieku nodarbināti saimniecības darbos, neizvērtējot viņu vecumus un spējas, kā arī tas, ka bērniem nav bijušas tiesības pateikt, ka viņi kaut ko nedarīs, jo Mediņam "vienkārši nedrīkst teikt nē", stāstīja VBTAI pārstāvji.

VBTAI pārstāvji norādīja, ka no šīs lietas materiāliem izriet, ka bērni pēc "Kalna svētību kopienas" bijuši rehabilitācijā, kuras laikā arī atklājies notikušais – viņi par kopienā piedzīvoto sākuši runāt pie psihologa.

Rācene papildināja, ka tolaik notikusi Skrunas novada bāriņtiesas organizēta tikšanās, un kāda bāriņtiesas locekle informējusi par to, ka ir konstatēts šāds pārkāpums. Uz tā pamata arī tapis dienesta ziņojums un VBTAI devusies pārbaudē uz Bruknas kopienu.

Pārbaudes laikā konkrētās ģimenes bērni jau bijuši rehabilitācijā, turklāt ģimene jau bija izlēmusi vairs viņus uz Bruknas kopienu nesūtīt, papildināja Trams. Arī citi bērni inspekcijas pārbaudes laikā Bruknas muižā nav bijuši, tāpēc arī lieta toreiz tikusi izbeigta.

Rācene, jautāta kāpēc vēlāk nedevās atkārtotās pārbaudēs, atbildēja: "Tā ir kopiena, tas neietilpst mūsu plānotajās pārbaudēs. Mēs reaģējam uz sūdzībām. Plānotajās pārbaudēs mēs braucam uz krīzes centriem, uz bērnu namiem, vai uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju vietām. Uz Bruknu vai skolām mēs braucam, balstoties uz sūdzību pamata. Mums līdz šim nebija pamata viņus regulāri apciemot".

VBTAI papildināja, ka arī piektdien, 28. augustā, inspekcijā saņemti divi zvani no sievietēm, kuras pērnajā vasarā bijušas Bruknas muižā. "Viņas apstiprināja tieši to pašu, ko mēs arī konstatējām pārbaudē – bērni bijuši ilgstoši nodarbināti, nav dabūjuši ēst, no Mediņa puses bijusi gan šī emocionālā, gan fiziskā vardarbība," teica Rācene.

Piektdien portālam "Delfi" neizdevās sazināties ar pašu Mediņu un uzzināt viņa viedokli. Viņš uz telefona zvaniem līdz ziņas publicēšanas brīdim neatbildēja.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Malgožata Raščevska portālam "Delfi" pauda viedokli, ka atbalsta savā laikā Izglītības un zinātnes ministrijas pieņemtos norādījumus, ka ar bērniem var strādāt tikai tie, kam ir pedagoģiskā izglītība – cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība un iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kas norāda arī uz to, vai cilvēkam ir atbilstoša uzvedība. "Es nedomāju, ka reliģiskai vai citai organizācijai vajadzētu būt izņēmumam (..) šajā gadījumā netika prasīta šī profesionālā kvalifikācija (..). Lai strādātu ar bērniem, ir nepieciešama profesionāla sagatavotība," pauda Račevska.

Jau vēstīts, ka VBTAI kopā ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Bruknas kopienā bērnu tiesību pārkāpumus konstatēja šā gada 5. augustā, bet pēcāk, otrajā pārbaudē – 20. augustā, netika gūta pārliecība, ka pārkāpumi ir novērsti. Informācija par konstatētu tika nodota izvērtēšanai Valsts policijai.

VBTAI un Tiesībsarga birojs pārbaudē konstatēja, ka bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no desmit līdz 12 stundām dienā bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un, pārkāpumu gadījumā tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu.

Tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi – darba diena ilgst 10-12 stundas, bet gadījumā, ja nepilngadīgais nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās. Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana – bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens.

Nepilngadīgajiem nav iespēju saņemt medicīnisko palīdzību, ja tā ir nepieciešama. Saņemta informācija par gadījumiem, kad bērni, strādājot uz lauka, karstuma, ilgo darba stundu un ūdens trūkuma dēļ ir jutušies fiziski slikti vai pat zaudējuši samaņu. VBTAI vēstīja, ka saņemtas ziņas arī par vairākām fiziskas un emocionālas vardarbības epizodēm.

Pats Mediņš šonedēļ īpaši sasauktā preses konferencē atzina vien daļu VBTAI iepriekš konstatēto pārkāpumu viņa vadītajā kopienā.

Preses konferences video ierakstu iespējams noskatīties šeit: