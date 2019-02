Par Meroni darījumiem ierosināti divi kriminālprocesi, vēsta 'Nekā personīga'

Šveices advokāta Rūdolfa Meroni darbība šobrīd tiek izmeklēta divos kriminālprocesos - darījums ar "Ventspils naftas" akcijām apstrīdēts vismaz divās tiesvedībās, svētdien ziņoja TV3 raidījums "Nekā personīga". Kontroli pār Ventspils uzņēmumiem Meroni joprojām pastiprina, un pirms pāris nedēļām iegādājies vēl vienu uzņēmumu. Oficiāli gan šai un citām Meroni firmām kā patiesā labuma guvēja reģistrēta līdz šim Latvijā nezināma uzņēmēja.

Par Meroni darbību jau vismaz kopš 2014. gada norit izmeklēšana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sāktā kriminālprocesā. VID "Nekā personīga" nesniedza atbildi par šī kriminālprocesa statusu šobrīd.

Tagad Meroni darījumiem uzmanību pievērsusi arī Valsts policija, kas izmeklē "Ventspils Naftas" pārdošanu. "Ventspils nafta", iespējams, pārdota par mākslīgi samazinātu cenu. Valsts policija šo kriminālprocesu "Nekā personīga" atsacījās komentēt.

Raidījumā atgādināja, ka pirms 10 gadiem tiesa sāka skatīt krimināllietu, kurā Aivars Lembergs apsūdzēts aizliegtos darījumos. Apsūdzība uzskata, ka viņš izmantoja savu amatu un ietekmi, lai tiktu pie kukuļiem un daļām uzņēmumos. Mēra ienākumi un īpašumi bija jāslēpj, un to palīdzēja izdarīt advokāts no Šveices Meroni,

Meroni bija galvenais firmu tīkla pārzinātājs un kļuva arī par galveno liecinieku kriminālprocesā pret Lembergu. Prokuratūra uzticēja Meroni pārvaldīt arestētos īpašumus. Meroni 2007. gadā arestēto īpašumu vērtību lēsa 150 līdz 300 miljoniem dolāru.

"Tā situācija veidojās tādā veidā vēsturiski, ka šo mantu, šos aktīvus šī persona pārvaldīja arī pirms kriminālprocesa, proti, patiesā labuma guvēji ir uzticējuši šo mantas pārvaldību Rūdolfam Meroni - paši labprātīgi, nu, acīmredzami pastāvēja uzticības attiecības viņu starpā un šāda mantas nodošana varēja notikt," skaidroja Juris Juriss, Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors.

Vai uz Meroni attiecas kādi ierobežojumi no valsts puses, Juriss atbildēja, ka "ar šo lēmumu ne tikai ir nodota manta, bet persona ir brīdināta par to, ka ir aizliegts rīkoties pretēji principam, kas varētu novest pie mantas izšķērdēšanas, samazināšanas un tamlīdzīgām darbībām".

"Nekā personīga" norāda, ka Ventspils tranzītkarā viena no centrālajām cīņām notika uzņēmumā "Ventbunkers". Kompānijai piederēja naftas terminālis un vērtīgas daļas citos uzņēmumos, tajā skaitā pastarpināti arī "Ventspils naftā". Pēc Lemberga daļu aresta Meroni tur kontrolēja 43% akciju. Tad cits "Ventbunkera" akcionārs Oļegs Stepanovs zaudēja starptautiskā strīdā ar koncernu "Vitol", viņa akcijas un līdz ar to kontrolpakete nonāca Meroni rokās.

Meroni ieguva arī pārējās akcijas, kam naudu ņēma no paša "Ventbunkera" koncerna līdzekļiem. 2015. gadā no "Ventspils naftas" akciju pārdošanas "Ventbunkers" nopelnīja 80 miljonus eiro. Gadu vēlāk "Ventbunkera" akcionāri Olafs Berķis, Igors Skoks un Genādijs Ševcovs ierindojās starp lielākajiem pelnītājiem. Tas radīja aizdomas, ka viņi savas daļas "Ventbunkerā" pārdevuši, pretī saņemot "Ventbunkera" naudu. To apstiprināja arī izmaiņas kompānijas vadībā. Šādu rīcību aizliedz likums. Par finanšu caurspīdīgumu pārliecināties nevar, jo iesaistītās firmas kopš tā laika obligātos finanšu pārskatus nav iesniegušas.

Attiecībā uz kriminālprocesu raidījumam "Nekā personīga" likumsargi apstiprināja, ka ir sākts kriminālprocess par kādas juridiskas personas finanšu līdzekļu iespējamu piesavināšanos un legalizāciju. Meroni apgalvo, ka nekādos kriminālprocesos nav pratināts.

Par "Ventspils naftas" darījuma cenu strīds norit arī vismaz divās civillietās. Meroni noliedz, ka cena bijusi pārāk maza. Tā bijusi augstāka nekā biržā, un tā bijusi mazākuma pakete. Cenu esot ietekmējusi arī kravu samazināšanās caur Latviju.

"Nekā personīga" pieļauj, ka, iespējams, likumsargu interese un tiesvedības ir iemesls tam, ka Meroni kontrolētajos uzņēmumos kā patiesā labuma guvēja reģistrēta līdz šim Latvijā nepazīstamā Ursula Haranda. Meroni apgalvo, ka viņa pārstāvēto ārvalstu uzņēmumu īpašniece vienmēr ir bijusi Haranda. Tomēr advokāts atzīst, ka pašlaik datu bāzēs redzamais "Ventbunkera" patiesā labuma guvēju atspoguļojums nav korekts un tuvākajās dienās tas tiks izmainīts. Piemēram, reģistrā jābūt arī Aivaram Lembergam.

Darījumi ar Ventspils tranzītbiznesa firmām turpinās. Nule Meroni vadīto uzņēmumu grupa iegādājusies firmu "Livevo". To pirms trim mēnešiem dibināja septiņi pazīstami tranzītbiznesa pārstāvji, pamatkapitālā ieguldot 700 000 tūkstošus eiro vērtas kompānijas "L.V.K." akcijas.

Jaundibinātās firmas svarīgākais īpašums ir pieci miljoni dolāru Šveices banku kontos, kas jau 11 gadus ir arestēti.

Līdz pat 2007. gadam nozīmīgs uzņēmums Ventspils tranzīta naudas plūsmā bija komandītsabiedrība "Ventspils ekspedīcija loģistika", kas iekavēja procentus par kravām. Tad aizdomās par naudas atmazgāšanu tika aizturēta firmas grāmatvede Gita Grasmane, un bizness aprāvās. Šī lieta aizvien ir prokuratūrā.

Šī uzņēmuma peļņa sasniedza 20 miljonus eiro gadā. Īpašnieki slēpās Maltā un Jaunzēlandē reģistrētu uzņēmumu ķēdē. Arestēto piecu miljonu īpašnieks – Latvijas uzņēmums "L.V.K.", kura akcionāri bija visi Ventspils tranzītbiznesa smagsvari, tostarp Lembergu ģimene, vēstīja "Nekā personīga". Tiesa skatījusi lūgumus arestētās mantas glabātāju Meroni nomainīt un vērtēt viņa rīcības likumību saistībā ar arestēto mantu. Tiesnesis lūgumus noraidīja kā nepamatotus.