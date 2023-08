Par Mūrnieces militāro padomnieku izvēlēts atvaļinātais brigādes ģenerālis Kiukucāns

Pirmdien, 7. augustā, darbu aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces (NA) birojā militārā padomnieka amatā uzsāk atvaļinātais brigādes ģenerālis Juris Kiukucāns, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijā (AM).

Ministrijā uzsvēra, ka Kiukucānam ir vairāk nekā 30 gadu ilga militārā pieredze aizsardzības resorā. Savas profesionālās karjera laikā viņš ieņēmis dažādus amatus gan Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), gan AM. Bijis Zemessardzes komandieris, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks, kā arī Latvijas militārais pārstāvis NATO un Eiropas Savienībā.

Kiukucānam ir nozīmīga pieredze NBS un AM sadarbības koordinēšanā, strādājot AM izpildsekretāra amatā, kā arī Latvijas aizsardzības spēju plānošanā un ieviešanā, strādājot AM Aizsardzības spēju projektu vadības departamenta direktora amatā, atzīmēja ministrijā.

Atvaļinātais brigādes ģenerālis Kiukucāns ir Viestura ordeņa lielvirsnieks, kā arī savas profesionālās karjeras laikā aizsardzības resorā saņēmis vairākus militāros apbalvojumus gan Latvijā, gan no starptautiskajiem partneriem.

Kiukucāns bruņotajos spēkos dien kopš 1992. gada. Komandējošā sastāva virsnieka dienesta pieredzi viņš ieguvis, dienot Zemessardzes 54. bataljonā rotas komandiera amatā un vēlāk - Zemessardzes komandiera amatā.