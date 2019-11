Par Rīgas otro vicemēru ievēlēts Druvis Kleins

Piektdienas, 29. novembra, vakarā ar 32 balsīm "par" un 17 "pret" par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Druvis Kleins no deputātu bloka "Rīgai!". Balsojums par uzticības izteikšanu pilsētas mēram Oļegam Burovam (GKR) šovakar vēl tikai sekos.

Jautājumu uzdošana Kleinam sākās pulksten 13.45, savukārt balsojums par viņa ievēlēšanu notika ap pulksten 20. Opozīcijas deputāti izmantoja iespēju kandidātam uzdot plašu jautājumu loku, tādējādi ievelkot domes sēdi līdz vakaram.

Frakcijas "Vienotība" vadītājs Vilnis Ķirsis kandidātam pārmeta nodevību saviem vēlētājiem, jo pirms darbības deputātu blokā "Rīgai!" Kleins Rīgas pašvaldības vēlēšanās kandidēja no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) saraksta.

"Šī ir skumjākā diena arī jums pašiem, jo es nezinu, kāda jums būs nākotne pēc šīs domes sasaukuma beigām. Iedomājoties sevi jūsu vietā, ar mani nerunātu pat tuvākie cilvēki," kritiku par bloka "Rīga!" lēmumu sadarboties ar "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai" pauda Ķirsis.

Ķirsis arī kritizēja Kleinu, ka viņš kā potenciālais pašvaldības uzņēmumu kapitāldaļu turētājs jautājumu sadaļā nespēja nosaukt uzņēmumos strādājošo darbinieku skaitu, kā arī nezina, kādas ir "Rīgas satiksme" atlaižu grupas.

Kleinu par sarkano līniju pārkāpšanu, kā arī novirzīšanos no principiem un politiskajām pārliecībām, kritizēja Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Dainis Locis.

Viņš sacīja, ka Kleins ir pārstāvējis vairākus politiskos spēkus, tostarp abi ir bijuši tuvi vienam sarakstam. "Mums traucē dzīvot tas, ka mums nav skaidrs, par ko šodien cilvēki atdod savas balsis," debatēs pauda Kleins.

Oskars Putniņš, kurš vada deputātu bloku "Rīgai!", debatēs aizstāvēja Kleina kandidatūru, sakot, ka RD pozīcija un opozīcija brīžiem aizraujas ar politisko teātri.

"Par nodevēju sauc cilvēku, kuru šī valsts ir sūtījusi uz četriem militāri karstiem punktiem. Kleins uz savas sejas ir izjutis granātas šķembas. Ko Ķirsis ir savā dzīvē izdarījis? Pazaudējis "Vienotībai" finansējumu par nelikumīgām kampaņām?" uz Ķirša kritiku atbildēja Putniņš.

Viņš arī piebilda, ka šodien sēdes laikā tika izrādīta necieņa pret cilvēku, kuru var uzskatīt par nacionālo varoni. "Visiem, kuri aizvainoja Kleinu par nodevību, ir pienākums viņam atvainoties," sacīja bloka "Rīgai!" vadītājs.

Balsojums par Kleinu bija pirmais no sešiem ārkārtas domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Vēl ir plānots uzticības balsojums pilsētas mēram Oļegam Burovam, kā arī izskatīt jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem noteikumiem.

Druvis Kleins pēc balsojuma par Daiņa Turlā (GKR) gāšanu no mēra amata no Jaunās konservatīvās partijas tika izslēgts šī gada 20. jūnijā.

"Delfi" jau vēstīja ka RD ārkārtas sēde, kurā bija paredzēts lemt par Annas Vladovas (S) atbrīvošanu no vicemēres amata, kā arī mēra Oļega Burova (GKR), Mihaila Kameņecka (S) un Sandra Bergmaņa (S) atsaukšanu no Rīgas brīvostas valdes, piektdien, 29. novembrī, nenotika, jo opozīcijas deputāti Vilnis Ķirsis (V) un Jānis Ozols (JKP) no iesnieguma par sēdes sasaukšanu atsauca savus parakstus.

Ķirsis žurnālistiem atklāja, ka domstarpības "Gods kalpot Rīgai", "Saskaņai" un blokam "Rīgai!" ir par otru sasaukto ārkārtas sēdi, kas norisināsies pulksten 13. Savukārt pirmajā domes sēdē, kura bija paredzēta pulksten 12, koalīcija būtu nodrošinājusi kvorumu, tādēļ parakstu atsaukšana ir stratēģisks gājiens no pozīcijas puses.

"Izskatās, ka kaut kāda tuvināšanās starp viņiem ir notikusi, bet interesanti ir tas, ka ir mainīti darba kārtības jautājumi. Tas nozīmē, ka viņi līdz galam viens otram neuzticas," skaidroja Ķirsis.

Īsi pirms pulksten 12 paredzētās ārkārtas sēdes deputātu bloka "Rīgai!" vadītājs Oskars Putniņš portālam "Delfi" sacīja, ka no balsojuma par Vladovas atbrīvošanu bloka deputāti, visticamāk, atturēsies, jo vēl notiek sarunas par jaunās koalīcijas izveidi ar "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai", tādēļ atbalsts Vladovas atsaukšanai būtu netaktisks gājiens.

Jau ziņots, ka ceturtdien deputātu bloka "Rīgai!" pārstāvjiem, Baibai Brokai un "Saskaņas" frakcijai neierodoties Rātsnamā, tika atcelta paredzētā RD sēde, kurā bija plānots uzticības balsojums RD priekšsēdētājam Burovam.

Bloka "Rīgai!" vadītājs Oskars Putniņš piektdienas rītā sacīja, ka iespējas vienoties par mainītu RD koalīciju mēra Burova vadībā šobrīd ir "50:50".

Skaidrojot, kāpēc izgāzās līdzšinējās sarunas, Putniņš atzina, ka tas saistīts ar piedāvāto atbildības jomu sadalījumu, jo viņa vadītais deputātu bloks neesot gatavs "pārraudzīt jomas, kurām neredzam risinājumu". Deputātu blokam tika piedāvāts pārraudzīt uzņēmumus "Rīgas satiksme" un "Rīgas centrāltirgus", bet tas vēlas pārņemt kontroli pār "Rīgas mežiem".

Putniņš ceturtdienas vakarā izteicās, ka tieši ceturtdien parādījušies nesaprotami nosacījumi, kas paredzējuši deputātu blokam "Rīgai!" uzticēt "smagākās" domes kapitālsabiedrības. Viņš sacīja, ka koalīcijas izveide nav viegls jautājums un, nolemjot tajā strādāt, jābūt pilnīgi skaidram, ko atvēlētajā sasaukuma laikā būs iespējams izdarīt. Tāpat jābūt arī stabilai komandai, ar ko kopā strādāt.

Preses konferencē pēc ceturtdien nenotikušās RD sēdes Burovs žurnālistiem sacīja, ka sarunās par koalīcijas izveidi "Gods kalpot Rīgai" nepiekrita priekšlikumiem Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju (RTAB) atkal iekļaut "Saskaņas" atbildības sfērā un pēc 2020. gada pilsētas budžeta apstiprināšanas izveidot trešo vicemēra amatu Bergmanim.

Rīgas domes koalīcija sabruka pēc tam, kad 19. novembra ārkārtas sēdē dome lēma par Vadima Baraņņika (NDF) atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka un Rīgas brīvostas valdes locekļa amata.