Veids, kā valdība spriež par to, kam būtu jāpiedāvā iespēja šoruden saņemt vakcīnas pret Covid-19 trešo devu, bijušajai veselības ministrei Ingrīdai Circenei rada iztēles ainiņu. Tajā cilvēks, kuru nomoka aklās zarnas iekaisums, dodas meklēt palīdzību nevis pie mediķiem, bet valdībā, un ministri gluži kā tāds ārstu konsīlijs nopietnām sejām spriež, kā sirdzējam labāk ārstēties – pietiks ar zālēm vai arī būs nepieciešama operācija.

“Medicīniski jautājumi nav sinonīms politiskiem jautājumiem,” aizrāda Circene, vērtējot vēl šonedēļ valdībā dzirdētās diskusijas, kurās daļa no ministriem un premjers Krišjānis Kariņš (JV) ne bez grūtībām piekāpās ekspertiem, kuri mudina vēl pagaidīt drošticamus pētījumu rezultātus pirms piedāvāt balstvakcināciju plašākai sabiedrībai.

Pēdējo nedēļu laikā jautājumā par to, cik lielai iedzīvotāju grupai pavērt iespēju saņemt arī trešo vakcīnas devu, radies zināms saspīlējums starp valdību un ekspertiem. Premjers un daļa ministru, dzirdot ziņas par arvien jaunām valstīm, kas jau piedāvā balstvakcināciju, un saņemot savā virzienā adresētus nepacietīgus jautājumus, kāpēc Latvija atpaliek, mēģina “pabakstīt” pašmāju ekspertus, lai izkustinātu viņus no nogaidošās pozīcijas. Savukārt Imunizācijas valsts padomes speciālisti neņemas rekomendēt trešo poti, kamēr viņu rīcībā nav pārliecinošāki pierādījumi par ieguvumiem no trešās vakcīnas arī citām iedzīvotāju grupām, ne tikai imūnsupresētajiem pacientiem, kuru balstvakcinācijai šonedēļ jau dota zaļā gaisma.