Par tūristu mītni turpmāk varētu uzskatīt arī dzīvokli, kurā izmitina tūristus

Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nodevusi grozījumus Tūrisma likumā, kurā paredzēts noteikt, ka par tūristu mītni turpmāk tiks uzskatīts arī dzīvoklis, kurā izmitina tūristus.

Likumā tika precizētas vairākas tūrisma definīcijas un pašvaldību kompetences tūrisma jomā, kā arī iekļaut likumā administratīvās atbildības jautājumus no Administratīvo pārkāpumu kodeksa.

Likumprojektā precizētas vairākas ar tūrismu saistītas definīcijas, tai skaitā iekļaujot jaunu terminu – "viesu dzīvoklis". Līdz ar to par tūristu mītni turpmāk tiks uzskatīts arī dzīvoklis vai ēkas daļa, kurā tiek nodrošināta tūristu diennakts izmitināšana un apkalpošana, kas sekmēs kvalitātes un drošības prasību ievērošanu arī šāda veida tūristu naktsmītnēs.

Ekonomikas ministrijā (EM) skaidroja, ka tūristu mītnes definīcijas paplašināšana sekmēs vienlīdzīgākus konkurences nosacījumus starp dažāda veida tūristu mītnēm un sakārtos sadarbības ekonomikas komercdarbības jomu, kā arī mazinās ēnu ekonomikas īpatsvaru tajā. Vienlaikus tiks radīti priekšnosacījumi precīzāku statistikas datu uzskaitei par tūristu galamērķiem un tajos pavadīto laiku.

Ņemot vērā, ka darījumu tūrisms ir viena no tūrisma politikas prioritātēm kā tūrisma veids ar augstu pievienoto vērtību, likumprojektā ir iekļauta arī darījumu tūrisma definīcija.

"Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem bieži vien nav vienotas izpratnes par to, kas ir uzskatāms par apgrozījumu komplekso tūrisma pakalpojumu jomā, kā arī pastāv atšķirīgas pieejas, kā tiek uzskaitīti saimnieciskās darbības ieņēmumi no komplekso tūrisma pakalpojumu pārdošanas," atzina EM.

Tādēļ, lai izvairītos no situācijām, kad tūrisma komersanta iespējamās krīzes gadījumā ir nepietiekams nodrošinājuma apmērs, likumprojektā tiek precizēts skaidrojums par apgrozījuma kompleksu, no kura tiek aprēķināts nodrošinājuma apmērs. Tas paredz, ka nodrošinājuma apmēru aprēķina no kopējā naudas apjoma, kas noteiktā laika periodā tiek saņemts no ceļotājiem par kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pakalpojumu, kas ietilpst saistītā tūrisma pakalpojumā.

Līdz ar likuma grozījumiem EM aicina pašvaldības ciešāk sadarboties tūrisma galamērķa ietvaros, nojaucot teritoriālās robežas un paplašinot tūrisma produktu klāstu, izvairoties no savstarpēji līdzīgiem un konkurējošiem produktiem.

Papildus minētajam likumprojekts paredz stiprināt Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi, lai tā būtu efektīvāks sabiedrības līdzdalības mehānisms tūrisma nozares attīstībai būtisko jautājumu risināšanā ar mērķi veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu. Plānots, ka atjaunotā sastāvā un ar skaidri definētām funkcijām, uzdevumiem un tiesībām jaunā padome sāks savu darbību pēc 2020. gada 30. jūnija.