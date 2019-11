Par TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītāju ieceļ Anži

Par TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītāja vietas pienākumu izpildītāju uz laiku iecelta TV3 ziņu vadītāja Kristīne Anže, noskaidroja mediju grupā "All Media Baltics".

Anže amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad tiks pabeigta atlase uz jaunā ziņu dienesta vadītāja amatu.

Uzņēmumā uzsvēra, ka Anže, līdz šim vadot TV3 Informatīvās nodaļas darbu, bija atbildīga gan par raidījumu satura kvalitāti, gan cilvēkresursu vadību. Iepriekš viņa bija arī grupas "Beta fakts" radošā direktore, veidojot TV3 ziņu komandu un nodrošinot ziņu saturu TV3 ēterā.

Turpmāk jauno TV3 ziņu producentu komandu veidos LNT ziņu producents Valdis Francis un TV3 ziņu producents Alvils Vīksna. Savukārt rīta ziņu raidījuma "900 sekundes" producentu komandā būs Diāna Vīlipa-Folka un Ilze Aginta.

Savukārt informatīvo raidījumu producenti paliks nemainīgi. Raidījumu "Bez Tabu" veidos Diāna Logina, bet "Degpunktā" - Agris Blumfelds.

Jau vēstīja, ka "All Media Baltics" paziņojusi, ka no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. "All Media Baltics" paredzējusi paplašināt kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā", kurus translēs TV3.

Mediju grupa 12. novembrī iesniedza Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) dokumentus par izmaiņām esošajā apraides atļaujā gan kanālam LNT, gan "Kanālam 2".

Laika posmā līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par jaunu apraides atļauju izsniegšanu un esošo anulēšanu, "All Media Baltics" nodrošinās prasības, kas noteiktas apraides atļaujās, tai skaitā par noteiktu ziņu apjomu kanālā LNT. Līdz ar to no 2. decembra kanālā LNT tiks rādīts TV3 ziņu dienesta veidotais ziņu raidījums.

Patlaban uzņēmums NEPLP iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, lai saņemtu jaunas apraides atļaujas, izsakot gatavību sadarboties un sniegt papildu informāciju, ja tāda nepieciešama.

Vienlaikus "All Media Baltics" uzsver, ka divi jauni kanāli latviešu valodā, īpaši bērniem domātais kanāls latviešu valodā, sekmēs kvalitatīva un daudzveidīga satura pieejamību.

NEPLP loceklis Patriks Grīva pastāstīja, ka padome, iespējams, nākamajā nedēļā izskatīs "All Media Baltics" lūgumu izsniegt kompānijai jaunas apraides atļaujas.

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18. oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.

Kompānijas "Providence Equity Partners" kontrolētajiem uzņēmumiem pieder arī mobilo telekomunikāciju uzņēmums "Bite" un datu pārraides pakalpojumu nodrošinātājs "Latnet", kā arī tā paziņojusi par telekomunikācijas uzņēmuma "Baltcom" iegādi. Šim darījumam gan vēl nepieciešama Konkurences padomes atļauja.