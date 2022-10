Par Vidzemes Augstskolas rektori ievēlēta Agnese Dāvidsone

Trešdien, 12. oktobrī, par Vidzemes Augstskolas (ViA) rektori ievēlēta asociētā profesore un vadošā pētniece Agnese Dāvidsone, portālu "Delfi" informēja augstskolas pārstāve Linda Broka.

Rektora vēlēšanās par viņu savu balsi atdeva 26 no 38 Satversmes sapulces dalībniekiem, Broka piebilda.

Kopumā starptautiskā konkursā uz ViA rektora vietu pieteicās četri kandidāti, no kuriem augstskolas padome tālāk virzīja trīs – līdzšinējo ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāni un pašreizējo rektora pienākumu izpildītāju PhD Agnesi Dāvidsoni, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskās maģistra programmas "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" vadītāju PhD Liliānu Civjāni un arhitektu, izglītības novatoru un kuratoru Dr.Ing Oskaru Redbergu.

Dāvidsone ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu ViA un doktora grādu komunikācijas zinātnē Tartu Universitātē.

Iepriekš viņa bija dekāne un augstskolas Komunikācijas un mediju studiju virziena vadītāja.

Pirms Dāvidsones ViA rektors bija Dr.hist. Gatis Krūmiņš, kurš šajā amatā pavadīja divus termiņus – no 2013. gada marta līdz 2022. gada februārim.

Krūmiņš šobrīd turpina darbu ViA augstskolas padomē, kā arī ir vadošais pētnieks un asociētais profesors.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, šā gada 22. jūnijā notikušajās ViA rektora vēlēšanās neizdevās ievēlēt jaunu rektoru, tāpēc augstskolas padome rīkoja atkārtotu starptautisku konkursu rektora amatam.

ViA ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs.