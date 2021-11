Parādos esošos seniorus aicina laicīgi informēt tiesu izpildītājus, lai Covid-19 pabalstu nenovirza parādu segšanai

Seniori, kuriem ir parādsaistības un kuri no šī gada 1.novembra saņems 20 eiro pabalstu, tiek aicināti laicīgi par to informēt savus tiesu izpildītājus, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai, aģentūrai LETA sacīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) pārstāve Līna Lontone.

Tiesu izpildītāji uz piešķirto pabalstu piedziņu neveiks, ja par tā saņemšanu persona laicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju.

27.oktobrī spēkā stājās grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Grozījumi paredz, ka laika posmā no šī gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.martam tiks izmaksāts pabalsts 20 eiro mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz šī gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vīrusu vai kuras saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Grozījumi paredz, ka minētais pabalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai. Lai pabalsta nauda netiktu novirzīta parādsaistību dzēšanai, ir būtiski laikus informēt savu tiesu izpildītāju par pabalsta saņemšanas faktu, jo tiesu izpildītājs pats nevienā datu bāzē nevar iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks.

