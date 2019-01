Parakstīta vienošanās par Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecības projekta īstenošanu

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstījušas vienošanos par slimnīcas jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecības projekta īstenošanu, otrdien Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde sacīja projekta vadītājs, slimnīcas valdes loceklis Jānis Komisārs.

Tāpat viņš norādīja, ka patlaban projekts aizkavējies, kā rezultātā būvniecības darbi varētu tikt pabeigti četrus mēnešus vēlāk nekā sākotnēji iecerēts.

Komisārs informēja, ka līdz 30. janvārim no A korpusa otrās kārtas projektētajiem SIA "Sestais stils" plānots saņemt papildināto un precizēto detalizāciju, kā arī tendera dokumentāciju.

Slimnīcas pārstāvis atgādināja, ka projektam izvēlētā iepirkuma procedūra ir konkurss ar sarunām, kas notiks divos posmos. Pirmais būvdarbu iepirkuma posms jau noslēdzies ar sešu kandidātu atlasi.

Kā ziņots, Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi PSKUS jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecības plānu, iepriekš žurnālistus informēja slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, un, pēc viņas vārdiem, tas dos iespēju virzīties tālāk ar projekta realizēšanu.

Komisārs iepriekš skaidroja, ka būvprojekts saskaņots arī ar Būvvaldi, kā arī pabeigta būvniecības projekta iepirkuma nolikuma izstrāde. Viņš sacīja, ka tuvākajā laikā slimnīca vērsīsies pie sešām būvfirmām, kuras izvēlētas sarunu procedūras rezultātā, ar aicinājumu iesniegt cenu piedāvājumus.

Slimnīcas valdes loceklis lēsa, ka februārī varētu tikt saņemti pirmie rezultāti, pēc kuriem tiks turpināta sarunu procedūra, lai nonāktu līdz iepirkuma uzvarētājam. Slimnīca izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, piebilda Komisārs.

A korpusa būvniecībai sākotnēji bija nepieciešams kopumā aptuveni 91 miljons eiro, tajā skaitā 64 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 22 miljoni eiro no valsts budžeta un 4,5 miljoni eiro no slimnīcas finanšu līdzekļiem. A korpusa otrās kārtas būvniecības izmaksas gan provizoriski pieaugušas par trešdaļu jeb 30,684 miljoniem eiro.

Finanšu ministrijai bija radušās bažas, vai otrās kārtas būvniecības izmaksu provizoriskais pieaugums par trešdaļu ir pamatots.

Tikmēr Veselības ministrija pauda uzskatu, ka tas ir pamatots, bet solīja precizēt informatīvo ziņojumu par PSKUS jaunā A korpusa otrās kārtas būvniecību, tostarp atspēkojot izmaksu provizorisko pieaugumu, un iesniegs to izskatīšanai valdībā.

Plānots, ka A korpusa otrās kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centrs jeb uzņemšana, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku.