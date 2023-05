Pārbaudi sevi! 10 jautājumu viktorīna par Valsts prezidentu

Valsts prezidenta vēlēšanas šonedēļ būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Vai ik katram par to būs savs viedoklis un sakāmais. Lai kā arī noslēgtos parlamenta balsojums par kādu no trim kandidātiem, piedāvājam lasītājām atsvaidzināt un pārbaudīt savas zināšanas par desmit ar Latvijas Valsts prezidenta institūciju saistītiem jautājumiem, pienākumiem, tradīcijām.

"Delfi" un "Lielā viktorīna" aicina pārbaudīt savas zināšanas un atbildēt uz 10 jautājumiem par un ap Latvijas Valsts prezidenta institūciju.