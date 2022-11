Pārdesmit aktīvisti vēstulē valsts vadībai mudina atlaist Daugavpils domi

Pāris desmiti sabiedriski aktīvu daugavpiliešu ir vērsušies ar atklātu vēstuli pie Saeimas, Ministru kabineta un masu medijiem, mudinot atlaist Daugavpils domi, informēja viens no vēstules autoriem, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks, kurš pēdējās pašvaldību vēlēšanās Daugavpilī kandidēja no Latgales partijas saraksta, taču netika ievēlēts, bet pēdējās Saeimas vēlēšanās kandidēja no Nacionālās apvienības saraksta un arī netika ievēlēts.

"Vairs nevar gaidīt. Daugavpils pilsētas dome ar tās priekšsēdētāju Andreju Elksniņu (S) ar katru dienu vairāk un vairāk pauž savu atklāti nelojālo un noziedzīgo nostāju attiecībā pret Latvijas valstiskumu, tās pozīciju un politiku šajos kara apstākļos. Šīs nostājas kronis bija nupat Elksniņa paustais atbalsts Krievijas agresijai Ukrainā. Rit karš un kara apstākļos nevar atļaut darboties savā teritorijā personām, kuras apdraud Latvijas drošību," pausts vēstulē.

"Mūsu, lojālo Daugavpils iedzīvotāju, reaģēšana uz agresīvām izpausmēm sociālajos tīklos, ziņojot par to Valsts drošības dienestam, pagaidām nedod rezultātus. Mēs neredzam šo dienestu aktīvu rīcību. Šobrīd tikai Saeima var pieņemt lēmumu atlaist pretvalstisko Daugavpils pilsētas domi. Un to mēs savā atklātā vēstulē prasām. (...) Mēs vēl neesam atdevuši savu pilsētu un pārējo Latgali "krievu pasaulei", mums vēl nav vienalga. Ceram, ka jums vēl arī nav vienalga," raksta vēstules autori.

Vēstules parakstītāju vidū ir Broks, uzņēmējs Andrejs Faibuševičs, Daugavpils Universitātes lektors Ronalds Krams, Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks Indriķis Krams, Daugavpils teātra aktieri Vadims Bogdanovs un Kristīne Veinšteine un citi, kopumā 18 cilvēki.

Kā ziņots, intervijā portālam "Delfi" Elksniņš tika izteicies, ka "Krima ir Krievijas Federācijas sastāvā". Šis un vēl citi viņa izteikumi par karu Ukrainā izraisīja plašu rezonansi. Vēlāk Elksniņš gan taisnojās, ka arī viņam esot saistošs Latvijas ārpolitikas kurss. Latvijas valsts nosoda Krievijas sākto karu pret Ukrainu un neatzīst Krievijas pretlikumīgos centienus okupētās Ukrainas teritorijas inkorporēt savā sastāvā.