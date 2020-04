Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojumi būs skatāmi televīzijā

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus, šogad pareizticīgo Lieldienu dievkalpojumi tiks pārraidīti televīzijā un radio, informēja Latvijas Pareizticīgās baznīcas preses sekretāre Oksana Dementjeva.

Sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, Lielās Piektdienas, Lielās Sestdienas un Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi notiks bez dievlūdzēju klātbūtnes.

No Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles būs organizēta Kristus Augšāmcelšanās svētku nakts dievkalpojuma tiešraide Latvijas televīzijas kanālā LTV1 un radio tiešraide kanālā LR4. Šajās dienās programmā "Sportacentrs" notiks vairāku dievkalpojumu translācija no Rīgas Debesbraukšanas baznīcas, kā arī būs dievkalpojumu tiešraižu translācijas internetā no citām draudzēm.

"Tā kā nebūs iespējas lūgties baznīcā, pacentieties savlaicīgi būt mājās un izmantot iespēju lūgties Pashas dievkalpojumā, kas notiek dievnamā," uzsvēra Dementjeva, aicinot cilvēkus patiešām lūgties, nevis tikai skatīties kā "interesantu pārraidi".

Viņa norādīja, ka šādas piespiedu ģimenes mājas lūgšanas tiek ieskaitītas kā tiešs baznīcas apmeklējums.

Vienlaikus viņa informēja, ka baznīcas starp dievkalpojumiem būs atvērtas visu dienu. Katrs individuāli sev ērtā laikā var atnākt palūgties, nolikt svecītes, iesniegt pieminēšanas zīmītes, taču atrodoties dievnamā, visiem stingri jāievēro noteiktā savstarpējā divu metru distancēšanās.

Pēc Dementjevas paustā, lai visiem būtu iespēja saņemt Svētās Kristus dāvanas, daudzās baznīcās tiek kalpoti papildus dievkalpojumi – pusdienas dievkalpojumi, kuru laikā iespējams saņemt Svēto vakarēdienu, bet tiem, kuri nevar tik uz baznīcu, lai piedalītos dievkalpojumā, daudzās baznīcās arī pēc dievkalpojuma Lielajā Ceturtdienā un Lielajā Sestdienā līdz plkst.12 būs iespēja atnākt individuāli, izsūdzēt grēkus un saņemt Svēto vakarēdienu.

Savukārt tā kā baznīcas veiktā olu, kuliču un citu svētku ēdienu iesvētīšana nav ne ar ko aizstājama, šogad izņēmuma kārtā Lielajā Sestdienā netiek plānota olu, kuliču un citu svētku ēdienu iesvētīšana, kā tas esot arī Maskavā.

Pareizticīgo Lieldienas tiks atzīmētas svētdien, 19. aprīlī.