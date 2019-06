'Parieši' atsauc savu priekšlikumu par 40 miljonu eiro kompensāciju ebreju kopienai

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Date C, 20. jūnijs

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208909 [REQUEST_URI] => /news/national/politics/pariesi-atsauc-savu-priekslikumu-par-40-miljonu-eiro-kompensaciju-ebreju-kopienai.d?id=51208909 [REDIRECT_URI] => /news/national/politics/article.php?id=51208909 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/politics/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/politics/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.84.154.37 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => cacheID=20180625X5f7b7bb1e3f847caa96e45a54b5732c1; _ga=GA1.2.853704266.1492198313; __utma=113760658.853704266.1492198313.1557848741.1560423948.391; __utmz=113760658.1555514562.388.11.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); cX_P=j1i8cjh3n9kxg22l; dcid=580280073,1,1587133276,1492198313,9f16f36700044f38bbe2748dfa634cbf; evid_0025=1ca65f7b-2655-4cdc-b8f1-f7277c9c4458; evid_0025=1ca65f7b-2655-4cdc-b8f1-f7277c9c4458; evid_ref_0025=false; __gfp_64b=75Fh51uTMtQGaygwMak_wLf8JbOItzHNWwkmY4r7gg3.T7; polc=1; _cb=CA8pFtB1BdywN-W78; _chartbeat2=.1492198321088.1558678821637.1001110111000111.BG6iZ8HqFhNDdXlcIDVfR46OUdt2.2; evid_v_0025=20190620034004; cX_G=cx%3Agla9l078xmuw2pear3odhofx3%3A28d0onkyhehjj; mostread_lastadded=0; delfiEmojiX=true; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; _fbp=fb.1.1549104203428.1840176866; delfi-adid=f6245593-695f-4615-a42b-c901149c3345%2C1556997501646%2C1556997501646; __gads=ID=b1328e61c2762fdf:T=1556997509:S=ALNI_MbhegQMAhwHe27tjK0xWGtj6zLAjg; cto_lwid=183c4112-84b1-444f-b844-32c49da260dc; cto_idcpy=8cf6c386-23a3-4063-83d8-8fce15996a07; cX_S=jwnlcnp1hoyqzoct; cstp=1; __io_lv=1560415007953; __io=a7a63cb70.4b4dab486_1560415007954; __io_unique_43359=13; __utmc=113760658; _gid=GA1.2.505148868.1560892995; enr_adform_sent=1; evid_set_0025=2; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#a-kv1008#a-kv1009#1-kv1009#11-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#17-kv1009#18-kv1009#21-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#8-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; enr_cxense_throttle=throttle [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1499265534 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.84.154.37, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/politics/article.php [REQUEST_TIME] => 1561017185 )