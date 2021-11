Parlaments neatbalsta opozīcijas priekšlikumu paplašināt 5% PVN piemērošanu

Saeima pirmdien, 15. novembrī, noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumus piemērot pievienotās vērtības nodokļa likmi (PVN) 5% apmērā virknei nozaru, tostarp tūrismam, ēdināšanai un enerģētikai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skatot ar 2022. gada budžetu saistītos grozījumus PVN likumā, ar kuriem paredzēts piemērot 5% PVN likmi fiziski un elektroniski izdotām grāmatām un medijiem, opozīcijas deputāti rosināja samazināto PVN likmi piemērot arī virknei citu jomu, sevišķi nozarēm, kuras būtiski skārusi Covid-19 krīze.



Opozīcija rosināja samazināt PVN līdz 5% elektroenerģijai, dabasgāzei, izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Tomēr pēc vairāk nekā piecu stundu garām diskusijām Saeima visus opozīcijas priekšlikumus noraidīja.



Pie frakcijām nepiederošais deputāts Kaspars Ģirģens norādīja uz nepieciešamību piemērot samazināto PVN 5% apmērā virknei citu nozaru, kuras būtiski skārusi Covid-19 krīze. Viņš kritizēja Ekonomikas ministriju, kas šo nozaru labā neko neesot darījusi. "Tādēļ viens no priekšlikumiem ir piemērot samazināto PVN, kas varētu būt ļoti labs atbalsts tam, lai šo nozaru uzņēmumi varētu veikt papildus uzkrājumus, lai segtu izdevumus," sacīja Ģirģens.



Deputāts pauda, ka šiem uzņēmumiem joprojām ir jāmaksā par telpām, par darbiniekiem un ir jāmēģina izdzīvot. Ģirģens mudināja kolēģus aizdomāties par to, kā palīdzēt Covid-19 krīzē cietušiem uzņēmumiem.



Arī deputāts Edgars Tavars (ZZS) aicināja atbalstīt priekšlikumu par samazinātās PVN likmes piemērošu vairākām nozarēm, jo, viņa ieskatā, tas ir būtisks atbalsts jebkurai nozarei, sevišķi tām, ko skārusi Covid-19 krīze.



"Vēsturiski esam redzējuši, ko nozīmē, ka kādai nozarei samazinām PVN. Nereti tas nozīmē to, ka nesamazinās budžeta ieņēmumi, bet ir pat bijuši gadījumi, kad tie pieaug, jo daudzas jomas iziet no ēnu ekonomikas," sacīja Tavars, piebilstot, ka samazinātais PVN stimulē strādāt daudz godprātīgāk.



Pie frakcijām nepiederošā deputāte Evija Papule aicināja piemērot samazināto PVN likmi tūrisma nozarei. "Skaidrs, ka tūrisma nozare ir viena no visvairāk cietušajām nozarēm Covid-19 krīzē, tai skaitā valdības kļūdaino un haotisko lēmumu dēļ," teica Papule.



Savukārt deputāts Viktors Valainis (ZZS) pauda pārliecību, ka PVN 5% apmērā piemērošana Covid-19 krīzē cietušām nozarēm atslogotu to dzīvi. "Ja nedosim saviem uzņēmējiem šādus atvieglojumus, mēs viņus padarīsim mazāk konkurētspējīgus. 3000 mazie uzņēmēji ar 25 000 nodarbinātajiem šādi terminēti nodokļu izmaiņu mehānismi būtu īstajā vietā un laikā," klāstīja deputāts.



Valainis vēlējās zināt, kāpēc plašāka 5% PVN piemērošana nav guvusi atbalstu. Arī deputāts Ivars Zariņš (S), aizstāvot priekšlikumu par samazinātā PVN piemērošanu viesmīlības nozarei, pauda sašutumu par to, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts, un arī vēlējās dzirdēt tam pamatojumu.



"Man, kas kaut ko saprot no ekonomikas, nav saprotams, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts. Jebkura ekonomiskā loģika runā par to, ka šis priekšlikums visdrīzāk būs ar pozitīvu fiskālo efektu, jo iekasēt pilnu PVN nodokli no nekā ir daudz mazāk, nekā iekasēt samazinātu PVN nodokļa likmi no reāli darbojošos biznesa," skaidroja Zariņš.



Deputāts Sergejs Dolgopolovs (S) atzina, ka priekšlikums piemērot samazināto PVN viesmīlības nozarē ir viens no iespējamiem soļiem, kā palīdzēt nozarei, kura pārdzīvo smagus laikus. "Konkurences apstākļos ir svarīgi izmantot jebkuru sviru, lai atbalstītu šo nozari, un tāpēc īpaši svarīgi šo priekšlikumu atbalstīt, lai sekotu līdzi mūsu konkurentiem no Lietuvas un Igaunijas," teica deputāts.



Pie frakcijām nepiederošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis paskaidroja, ka tad, kad tiek samazināts PVN, tas dod iespēju uzņēmumam samazināt cenu. "Samazinot cenu, palielinās pieprasījums. To sauc arī par aizstāšanas efektu. Līdz ar to PVN samazināšana ir labāks risinājums nekā pabalsts. Nodokļu samazināšana ir efektīvākais instruments nekā pabalsti šajā situācijā," uzsvēra deputāts.



Deputāts Krišjānis Feldmans (JKP) norādīja, ka valsts pienākums ir sniegt kopīgus labumus, ko nodrošina valsts pārvalde, bet, lai šos labumus nodrošinātu, ir nepieciešami budžeta ieņēmumi.



"Populistiski var runāt par visu nodokļu samazināšanu, bet sabiedrībai ir skaidrs, ka tas ir nereāli. Opozīcija, jūs pienākums ir piedalīties tautsaimniecības attīstīšanā, nevis populistisku priekšlikumu piedāvāšanā," pauda Feldmans.



Deputāts atzina, ka uzņēmumiem Covid-19 krīzē ir nepieciešams atbalsts un atbildīgās ministrijas ar šiem jautājumiem arī strādā. Tajā pašā laikā viņš norādīja uz Covid-19 krīzē augušajiem mājsaimniecību uzkrājumiem banku kontos. Feldmana ieskatā, ir jādara viss, lai šie uzkrātie līdzekļi nonāktu ekonomikā, jo tad realizēies uzņēmēju biznesa plāni.



Feldmana vērtējumā, opozīcijas priekšlikums samazināt virknei jomu PVN nav atbildīga politika. Viņš arī pauda izbrīnu, ka opozīcija ir iesniegusi priekšlikumus par PVN samazināšanu daudzām nozarēm, taču ne medikamentiem, ko Feldmans, ja neizprastu nodokļu sistēmu, rosinātu kā pirmo priekšlikumu.



Saeima arī neatbalstīja "Zaļo un zemnieku savienības" frakcijas priekšlikumu neaplikt ar PVN dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu.