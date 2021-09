Parlaments soda Gobzemu, izslēdzot no vēl sešām Saeimas sēdēm

Saeimas deputāti ceturtdien atbalstīja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšlikumu sodīt deputātu Aldi Gobzemu ar izslēgšanu no sešām parlamenta sēdēm par Saeimas kārtības ruļļa pārkāpšanu. Par balsoja 50 deputāti, pret balsoja seši deputāti, bet viens parlamentārietis atturējās.

Sods tika pamatots ar Gobzema rīcību, 2. septembrī ierodoties uz Saeimas sēdi un neuzrādot Covid-19 sertifikātu vai testu, tādējādi izjaucot Saeimas klātienes sēdes norisi.

Saeimas kārtības rullis paredz, ka deputāts, kas izslēgts no Saeimas sēdēm, maksā par katru sēdi sodu 20% apmērā no mēnešalgas, proti, sods tiek atvilkts no deputāta mēnešalgas. Kā liecina Saeimas sniegtā informācija, Gobzema mēnešalga ir 2290 eiro.

Pret minēto priekšlikumu iestājās Saeimas opozīcijas pārstāvji, kuru ieskatā nav tiesiski pieņemt šādu lēmumu, neuzklausot Gobzemu, kurš priekšlikuma izskatīšanas brīdī neatradās Saeimas sēžu zālē, jo, atbilstoši Saeimas lēmumam pagājušajā nedēļā, Gobzems ir izslēgts no šīs dienas parlamenta darba.

Viktors Valainis (ZZS) atzina, ka šis nav pareizs veids, kādā "vest kādu pie kārtības", turklāt nav pieņemami, ka lēmums tiek pieņemts Gobzemam neesot klāt. Valainis aicināja atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz nākamai nedēļai, kad Gobzems varētu ierasties Saeimas sēdē un izklāstītu savu pozīciju, kāpēc viņš tā rīkojies. "Es neesmu dzirdējis viņa pozīciju," atzina deputāts.

Arī deputāts Ralfs Nemiro (Neatkarīgie) kritizēja, ka Saeima lemj par cilvēku, tam neesot klāt, kas, pēc Nemiro sacītā, nav samērīgi. "Viņam ir jāpiedalās sēdē, lai mēs uzklausītu, ko viņš vēlas pateikt savai aizstāvībai," sacīja deputāts.

Tāpat pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits uzsvēra, ka gadījumā, ja Saeima lemj par sodu, tad ir jābūt pārliecībai, ka lēmums ir juridiski korekts un tas atbilst Satversmei un Saeimas kārtības rullim. Šmits piebilda, ka Saeimas kārtības rullī nav nekā teikts par vakcināciju. "Lai kā es nepiekristu tam, ko dara un runā Gobzems, viņam ir tiesības tādam būt. Ja domājam, ka mēs viņu šodien sodām, nē, mēs izdarīsim to, ko viņš vēlas," pauda Šmits.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Ivars Puga uzsvēra: "Gobzems ir pelnījis pa muti par izgājieniem, bet mēs kolektīvi atspārdām vienu. Un tas neskaitās labi."

Ētikas komisijas pārstāvis Normunds Žunna (JKP) norādīja, ka Gobzems jau trešdien Ētikas komisijā izteicās par savu rīcību, vienlaikus Žunna aicināja ikvienu interesentu noklausīties komisijas ierakstu.

Saeima vērtēja Gobzema rīcības atbilstību Saeimas kārtības ruļļa 5. pantam, kas uzliek par pienākumu deputātam cienīt un ievērot Satversmi, Saeimas Kārtības rulli un citus normatīvos aktus, kā arī atbilstību 19. pantam, kas nosaka deputātam atturēties no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.

Jau ziņots, ka Saeimas Ētikas komisija trešdien vērtēja deputātu grupas iesniegumu, kurā tika pausts, ka Gobzems šā gada 2. septembrī ieradās uz Saeimas sēdi, neuzrādot ne sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, ne pārslimošanas sertifikātu, ne arī negatīvu Covid-19 testu, tādējādi, izjaucot Saeimas klātienes sēdi, kas tālāk tika turpināta attālināti.

Deputāti iesniegumā norādīja, ka tādējādi Gobzems ignorējis Saeimas Prezidija un Frakciju padomes noteikto Saeimas un Saeimas komisiju sēžu apmeklēšanas kārtību, kas paredz, ka parlamenta sēžu zālē Saeimas klātienes sēdēs Covid-19 epidemioloģiskā riska situācijā var atrasties Saeimas deputāti ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas, vai testēšanas sertifikātu.