'Partijas tēvs' Kaimiņš aicina likvidēt 'KPV LV'

"KPV LV" dibinātājs, Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš uzskata, ka šī partija šobrīd valstij nodara vairāk ļaunuma nekā labuma un to vairs nav iespējams izglābt, tāpēc aicina biedrus februārī gaidāmajā kongresā balsot par politiskā spēka pašlikvidēšanos, ziņo "lsm.lv", atsaucoties uz politiķa interviju Latvijas Radio.

Kaimiņš Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja, ka partijas pašlikvidēšanās gadījumā ieguvēji būs visi.

Viņš sacīja, ka kongresā droši vien jau izdomāti vairāki scenāriji, ko plāno cilvēki, kuri mēģinās pārņemt varu, taču augstāki lēmēji ir partijas biedri. Tāpēc viņš aicina tos partijas biedrus, "kas domā līdzīgi kā es, pašlikvidēties, lemt par partijas pašlikvidāciju".

"Ja mēs šo partiju likvidēsim, tas nāks tikai un vienīgi par labu," sacīja Kaimiņš.

Kā ziņots, "KPV LV" Saeimas frakcija 8. janvārī, nolēma no tās sastāva izslēgt Saeimas deputātus Kaimiņu un Aldi Blumbergu.

Tagad "KPV LV" Saeimā darbojas 10 deputātu sastāvā.

Kā atgādina "lsm.lv", pērn aptuveni pusgadu pēc 13. Saeimas vēlēšanām "KPV LV" frakcija, kurā sākotnēji bija 16 deputāti, zaudējusi jau četrus mandātus. Domstarpību dēļ "KPV LV" valde nolēma izslēgt no savām rindām premjera amata kandidātu Aldi Gobzemu, viņu izslēdza arī no frakcijas. Tāpat "KPV LV" frakciju pameta viena no "opozicionārēm" Linda Liepiņa, bet dienu vēlāk par izstāšanos paziņoja Karina Sprūde. No frakcijas izstājās arī deputāts Didzis Šmits.

Frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs uzskata, ka Kaimiņam jāaiziet no partijas. Tāpat Zakatistovs paziņojis, ka "KPV LV" varētu mainīt zīmolu, ko varētu piedāvāt politiskā spēka kongresā 8. februārī un par ko lems biedri, atgādina sabiedriskais medijs.