Partiju reitingā pirmais trijnieks palicis nemainīgs

Tuvojoties 14.Saeimas vēlēšanām, partiju popularitātes saraksta augšgalā augustā būtiskas izmaiņas nav notikušas - pirmās trīs vietas joprojām ieņem "Jaunā vienotība" (JV), "Nacionālā apvienība" (NA) un "Saskaņa", tomēr reitingā ir uzlabojušās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), kā arī "Apvienotā saraksta" (AS) pozīcijas, liecina pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktās pētījumu centra SKDS jaunākās aptaujas dati.

Līdz ar to sociologi secinājuši: ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, tad parlamentā provizoriski iekļūtu septiņi līdz 12 saraksti.

Augusta reitinga augšgalā ar 8,3% vēlētāju atbalstu ierindojas JV, kuras atbalsts mēneša laikā krities par 0,5 procentpunktiem. Otrajā vietā ir NA ar 7,5% vēlētāju atbalstu, kas ir tikpat cik jūlijā. Tālāk seko patlaban opozīcijā esošā "Saskaņa", kurai atbalsts sarucis no 7,3% jūlijā līdz 6,6% augustā.

Jaunākajā reitingā uz ceturto vietu ar 6,4% vēlētāju atbalstu ir pacēlušies vēl vieni pašreizējie opozicionāri - ZZS. Jūlijā šim politiskajam spēkam bija 5,1% vēlētāju atbalsts. Kā uzskata aptaujas veicēji, ZZS panākumu atslēga ir tās premjera amata kandidāts - bijušais Ventspils mērs, pašreizējais pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, par spīti viņa apsūdzībām koruptīvos noziegumos.

Partiju topa piektajā vietā augustā ir "Progresīvie", kuru popularitāte mēneša laikā pieaugusi līdz 5,1% jeb par 0,6 procentpunktiem.

Krietni straujāku popularitātes kāpumu - no 3,3% jūlijā līdz 4,7% un sestajai vietai augustā - ir piedzīvojis AS, kurā ir daļa politiķu, kas atšķēlās no ZZS. Sociologi domā, ka vēlētāji tikai tagad sāk izšķirties, kuru no bijušās ZZS daļām atbalstīt.

Tikai septītajā vietā partiju reitingā augustā ierindojas pašreizējā valdībā ietilpstošais politiskais spēks - "Attīstībai/Par!" (AP). Tam atbalsts mēneša laikā ir sarucis par procentpunktu - no 5,5% jūlijā līdz 4,5% augustā, liecina aptaujas dati.

Ja vēlēšanas notiktu rīt, zem 4% vēlētāju atbalstu saņemtu "Stabilitāte" (3,1%), Latvijas Krievu savienība (LKS) (2,9%), "Konservatīvie" (2,7%), "Latvija pirmajā vietā" (LPV) (2,5%), kā arī "Katram un katrai" (KuK) (2,4%), bet pārējās partijas iegūtu mazāku vēlētāju atbalstu. "Stabilitātes" atbalsts mēneša laikā pieaudzis par 0,2 procentpunktiem, LKS popularitāte kritusi par 0,9 procentpunktiem, "Konservatīvo" sniegums uzlabojies par 0,3 procentpunktiem, LPV rādītājs nokrities par 0,9 procentpunktiem, bet KuK reitings pasliktinājies par 0,3 procentpunktiem.

Aptaujas veicēji uzskata, ka pašreizējās svārstības reitingos ir pārāk niecīgas, tādēļ nevar teikt, ka kāda saraksta izredzes tikt ievēlētam parlamentā pēdējā mēneša laikā ir būtiski mainījušās. Ja vēlētāji nobalsos tā, kā, kā ir atbildējuši aptaujā, tad 5% barjeru pilnīgi droši pārvarēs pirmie septiņi saraksti - JV, NA, "Saskaņa", ZZS, "Progresīvie", AS un AP. Tomēr izredzes iekļūt parlamentā ir vēl pieciem sarakstiem - "Stabilitātei", LKS, "Konservatīvajiem", LPV un KuK.

Aptaujā piedalījās 1818 Latvijas pilsoņi. Uz jautājumu, vai plāno balsot oktobra pirmajā dienā gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, 35% atbildēja, ka noteikti balsos. Tas ir vairāk nekā jūlijā. Savukārt atbildi "vairāk ticams, ka piedalīšos" sniedza 34% respondentu, kas ir apmēram tikpat, cik jūlijā. Nedaudz ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri noteikti vai visticamāk nepiedalīties vēlēšanās, bet visbūtiskāk ir samazinājies to aptaujāto īpatsvars, kuriem grūti pateikt, liecina aptaujas dati.

14. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā dienā.