Pasākumu nozares darbinieki vēstulē Kariņam lūdz turpināt atbalstu jomai

Vairāki Latvijas pasākumu nozares uzņēmumi ir nosūtījuši atklātu vēstuli premjerministram Krišjānim Kariņam (JV), lūdzot turpināt atbalstu pasākumu jomai līdz brīdim, kad tiks atcelti visi ierobežojumi, portālam "Delfi" pavēstīja "L Tips Agency" pārstāve Līva Toniņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasākumu organizatori norādījuši, ka no šī gada 1. jūlija ir pārtraukta valsts atbalsta programmu darbība kultūras pasākumu rīkotājiem un radošajām personām, kuras tika ieviestas, lai kultūras nozare spētu izdzīvot darbības lieguma apstākļos Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ.

"Nozare nespēj pilnvērtīgi un ekonomiski pamatoti strādāt apstākļos, kad tā var sniegt pakalpojumus tikai apmēram 30% potenciālo klientu, kas ir saistīts ar zemo vakcinācijas aptveri valstī," norādīts vēstulē.

Paziņojumā medijiem citēts Latvijas kongresu biroja un Latvijas pasākumu norišu vietu asociācijas valdes loceklis, Starptautiskā izstāžu centra Ķīpsalā direktors Jānis Zvirbulis, kurš uzsvēra, ka valsts atbalstam jāturpinās, kamēr pasākumu rīkošanas nozarē pastāv ierobežojumi.

"Jo stingrāki ir ierobežojumi, jo lielāka valsts atbalsta intensitāte ir nepieciešama. Pasākuma organizēšana ir komplicēta, mērķtiecīgi plānota ilgtermiņa darbība, kuras veiksmīgā realizācijā ir daudz iesaistīto – pasākuma rīkotāji, tehniskās kompānijas, norišu vietas, ēdināšanas uzņēmumi, apsardzes firmas, dekoratori un citi. Turklāt, ļaujot mums strādāt šodien, pasākuma augļus varēsim plūkt tikai pēc vairākiem mēnešiem. Nesaņemot valsts finansiālu atbalstu un skaidrus "spēles noteikumus" pasākumu organizēšanā, varam nonākt situācijā, kurā daudzu uzņēmumu darbība vairs nav iespējama," atzīmēja Zvirbulis.

Savukārt Latvijas Producentu savienības valdes priekšsēdētājs Juris Millers norādīja, ka pasākumu sagatavošanas laiks mēdz ilgt no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem un apstākļos, kad valdība nespēj pieņemt ilgtspējīgus lēmumus un prognozēt savu rīcību tālāk par dažām nedēļām, šobrīd atcelt palīdzības programmas radošajām personām un kultūras institūcijām ir nepārdomāti, jo tas nozīmēs, ka daudzas no šīm institūcijām nevarēs sagaidīt pasākumu norisi, pat ja viņi to gribētu.

"Tas viss var rezultēties ar kultūras pieejamības samazināšanos sabiedrībai kopumā, ar kultūrizglītības procesa apstāšanos un ar to, ka sabiedrība kopumā zaudēs to, kas ir veidots gadu desmitiem un simtiem. Pazaudēt mēs to varam ar vienu rokas mājienu, bet atjaunot to būs ļoti grūti un tas prasīs daudzus gadus," citēts Millers.

"Neskatoties uz to, ka pasākumu nozare ir viena no tām, kas pirmā tika aizslēgta un ar pilnu jaudu varēs atsākt savu darbību pati pēdējā, jau ilgāku laiku tehniskā nodrošinājuma uzņēmumi ir spiesti burtiski cīnīties par dažu atbalsta mehānisma piešķiršanu. Joprojām uzņēmumi saskaras ar faktu, ka atbildīgās iestādes, kas piešķir uzņēmumiem pienākošos atbalstus, neizprot to, ka nozares darbība ir būtiski ierobežota" piebilda Latvijas Pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu apvienības vadītājs Normunds Eilands.