Pasaulē vērojams, ka ar Covid-19 aizvien biežāk slimo bērni un jaunieši, saka epidemiologs

Šobrīd visā pasaulē vērojams, ka Covid-19 kā slimība "paliek jaunāka", biežāk ar to slimojot bērniem un jauniešiem, kas ir īpaši raksturīgs šobrīd arī Latvijā dominējošajam delta koronavīrusa paveidam, žurnālistiem sacīja Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Veselības ministrijas valdības sēdē prezentētie dati liecina, ka pēdējās divās nedēļās palielinājies Covid-19 gadījumu skaits personu vecumā līdz 19 gadiem vidū. Vaicāts, vai tam varētu būt saikne ar bērnu vasaras nometnēm, epidemiologs sliecās nepiekrist, norādot, ka tur nav atklāti daudz Covid-19 gadījumi.

Taču eksperts sacīja, ka augstāki saslimstības rādītāji bērnu un jauniešu vidū ir raksturīgi delta koronavīrusa paveidam. Epidemiologs kā vienu no faktoriem pieminēja arī zemo vakcinācijas aptveri šajās vecuma grupās, kā arī intensīvāku savstarpējo kontaktēšanos.

"Šajā vecumā tiek mazāk piekopta sociālā distancēšanās, bērni un pusaudži vairāk vēlas satikties, turklāt kontakti ir pietiekami intensīvi šajā vecumā," stāstīja Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka divās iepriekšējās nedēļās Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju vecuma grupā līdz deviņiem gadiem bija 66,6 gadījumi, kamēr vēl divās iepriekšējās nedēļās šādu gadījumu skaits bija vien 20.

Savukārt vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem iepriekšējās divās nedēļās Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 124,9 gadījumus, kas, salīdzinot ar vēl divām iepriekšējām nedēļām, ir dubultojies.

Divās iepriekšējās nedēļās augsts Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir arī vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kurā reģistrēti 117,8 gadījumi, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem – 116,1 gadījumi un no 40 līdz 49 gadiem – 105,6 gadījumi.

Vismazāk jeb 39,1 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju ir reģistrēti vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem. Līdzīgs rādītājs jeb 39,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju ir reģistrēti arī vecuma grupā virs 80 gadiem.