Pasaules mēroga kognitīvo zinātņu simpozijā pētnieki runās par cilvēka maņu mijiedarbību

Sestdien, 7. decembrī, Latvijas Universitātē (LU) notiks 14. Starptautiskais uztverei, loģikai un komunikācijai veltītais simpozijs "Saistītās maņas: Uztveres modalitāšu saistījums kultūrās (Linking Senses: Cross-Modality in Perceptual Domains Across Cultures)", kura uzmanības centrā būs jautājumi par cilvēka maņu mijiedarbību – garšas, smaržas, taustes, krāsas, formas un skaņas saistību, portāls "Delfi" uzzināja LU.

Simpozijā tiks aplūkoti arī jautājumi par to, cik lielā mērā maņas ir atkarīgas no kādas kultūras un cik tās ir universālas, kā arī jautājums par to, cik universāli ir saistījumi starp krāsu un garšu, smaržu un pārējām maņām.

Pasākumā piedalīsies pētnieki no vairākām valstīm, tostarp profesore Asifa Madžida no Jorkas Universitātes Lielbritānijā, profesors Čārlzs Spenss no Oksfordas Universitātes Lielbritānijā un profesors Baindžio Pinna no Sassari Universitātes Itālijā.

Jorkas Universitātes Lielbritānijā profesore Asifa Madžida ir Kognitīvo zinātņu biedrības līdzpriekšsēdētāja. Tieši viņas pētījumi par to, cik atkarīgas ir cilvēka maņas no kultūras un cik lielā mērā maņu saistījumi ir kopīgi un atšķirīgi dažādu kultūru pārstāvjiem šobrīd ir pasaulē nozīmīgākie. Prof. Madžidas pētījumi par maņām, smaržu un uztveri ir ietekmējuši gandrīz ikvienu pētniecības virzienu mūsdienu uztveres pētniecībā. Viens no visnozīmīgākajiem pienesumiem zinātnē ir šobrīd unikālais pētījums par maņu saistību un atveidi valodās dažādas pasaules kultūrās*.

Oksfordas Universitātes profesors Čārlzs Spenss ir ne tikai viens no Lielbritānijas nozīmīgākajiem mūsdienu zinātniekiem, bet arī izcilākais eksperts zinātnē par garšu un citu maņu saistību. Pētījis krāsas un smaržas ietekmi vīna garšā, kā arī veicis simtiem mūsdienu zinātnē nozīmīgu pētījumu un atklājumu par to, kā citas maņas (skaņa, tauste, krāsa, smarža) ietekmē garšas baudījumu un veido emocijas. Profesora Spensa grāmatas, tostarp "Gastrophysics" ir ne tikai populārzinātniski fascinējošas, bet ir mūsdienu zinātnes zelta fondā. Profesors Spenss ir pasaulē izcilākais garšas pētnieks un multimodālās uztveres eksperimentālās mūsdienu pētniecības pamatlicējs. Viņa pētījumiem ir būtiska nozīme ne tikai uztveres psiholoģijā un uzturzinātnē, bet arī virtuālās realitātes pētījumos un klīniskajā pētniecībā. Prof. Spensa laboratorijas sadarbības partneri ir tādas kompānijas kā "British Airways", "Starbucks", BMW un citas.

Savukārt Sassari Universitātes profesors Baindžio Pinna ir satuvinājis mākslu un eksperimentālo uztveres pētniecību mūsdienu zinātnē, izveidojot desmitiem pētījumu, kā arī aizsākot veidot starptautiskas konferences un zinātniskus izdevumus mākslas eksperimentālā pētniecībā. Viņš arī veicis fascinējošus atklājumus par formas un krāsas, kā arī sejas uztveri. Prof. Pinna zinātnes vēsturē iegājis arī ar t. s. ūdenskrāsu ilūzijas atklāšanu.

Simpozija noslēgumā notiks "Roberta Blumberga izcilības lekcija kognitīvajās zinātnēs", kuru sniegs profesore Asifa Madžida. Šo lekciju cikls tika uzsākts pagājušajā gadā un tas ir unikāls visā Baltijā un Austrumeiropā. Lekciju cikla patrons, finansētājs un idejas līdzautors ir Latvijas Universitātes goda biedrs Roberts Blumbergs. Pirmo šī cikla lekciju 2018. gadā nolasīja ASV Zinātņu akadēmijas loceklis, kategorizācijas pētnieks Roberts Goldstouns no Indianas Universitātes, ASV.

Simpozija galvenie atbalstītāji ir ilggadējais sadarbības partneris Latvijas Universitātes goda biedrs Roberts Blumbergs, Latvijas Universitātes fonds, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, uzņēmums "Accenture Latvia", Tims Mārtins, Sāra Mārtina, Klaivs Kuksons un Karolīne Deividsona.

Simpozija atklāšanas pasākumā piedalīsies arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons.

Plašāka informācija par simpoziju pieejama šeit.